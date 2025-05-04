MLB¤Ç¤Ï¼ÂÀÓ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¶áÅ´´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥é¥¹¥³¾õÂÖ¡×¤¬Î®¹Ô¸ì¤Ë¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£°£²¡Û¶áÅ´µåÃÄ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿Ê¿À®£±£¶Ç¯¡Ê£²£°£°£´Ç¯¡Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¸õÊä¤È¤·¤ÆÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¹äÏÓ¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥Ø¥¯¥¿¡¼¡¦¥«¥é¥¹¥³Åê¼ê¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤ÇÊ¿À®£¶Ç¯¡Ê£±£¹£¹£´Ç¯¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶áÅ´ÆþÃÄÁ°¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£Í£Ì£Â¤Ç£´£¹£¸»î¹çÅÐÈÄ¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢¥¥ã¥ó¥×ÅÓÃæ¤ËÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¶áÅ´¤¬´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦ÂçÄÍ¡×¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿À®£±£´Ç¯¡Ê£°£²Ç¯¡Ë¤Î¥ª¥Õ¡¢Åö»þ¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿ÂçÄÍ¾½Â§Åê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤òÌÏº÷¤·ÂàÃÄ¡£¸å¤ËÊ¿À®£±£¸Ç¯¡Ê£°£¶Ç¯¡Ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿±¦ÏÓ¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¶ÛµÞ¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥é¥¹¥³¤ÏÍèÆü¤·¤¿»þÅÀ¤Ç£³£´ºÐ¡£Åö»þ¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡Ö¤¹¤Ç¤Ë£´£°ºÐ²á¤®¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¡×¤Ê¤É¤È¤ä¤æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÌµÆñ¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¶áÅ´¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥«¥é¥¹¥³¤Î£Î£Ð£Â¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¿À®£±£¶Ç¯¡Ê£°£´Ç¯¡Ë¤Î³«ËëÀï¡¢£³·î£²£·Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÏÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿¿·¾±¹ä»Ö³°Ìî¼ê¡ÊÅö»þ¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤Ï£Ó£È£É£Î£Ê£Ï¡Ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âçºå¥É¡¼¥à¤Ï¤Û¤ÜËþ°÷¡£¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤ÇÃæ·ø¼ê¡¦¿·¾±¤«¤éËÜÎÝ¤Ë±Ô¤¤Á÷µå¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢µå¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤È¤¢¤Ã¤Æ»Ïµå¼°¤Ë¤Ï¸µ¶áÅ´´ÆÆÄ¤ÇÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Î¶ÄÌÚÉË»á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê±é½Ð¤Ç»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦´ä·¨µ×»Ö¤Ï½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤âÇ´¤Ã¤Æ£·²ó£²¼ºÅÀ¡££¸²ó¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤ÎµÈÅÄËÉ§¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢£¹²ó¤Ï£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥é¥¹¥³¤Ë½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÍèÆü½éÅÐÈÄ¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ÇÆ²¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£µåÂ®¤âºÇÂ®¤Ç£±£µ£´¥¥í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÌÜÎ©¤Á¡¢Åö»þ¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ø¤·¤¤¤ó¤ä¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°¤¤Í½´¶¤ÏÅªÃæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³«Ëë£´ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë£³·î£³£°Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë¥«¥é¥¹¥³¤¬£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥¢¥°¥Ð¥ä¥Ë¡¢Î¤ºêÃÒÌé¤ËÈïÃÆ¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¡£½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤ËÍèÆü½é¹õÀ±¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£´·î£¹Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éµ¾Èô¤òµö¤·ÇÔÀï¡££²Æü¸å¤Î£±£±Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÏÂÅÄ°ì¹À¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç±ê¾å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡£´·î£²£¹Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢³«Ëë¤«¤éÌó£±¤«·î¤Ç£±¾¡£µÇÔ£²¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£²£°¡¦£°£°¡£¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¼ºÇÔ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎµåÃÄ¹çÊ»¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢ÈáÁÔ´¶¤â¤Ê¤¯¡¢¶áÅ´´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¿·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬Î®¹Ô¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»Å»ö¤Ç¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¡¢¤³¤¾¤Ã¤Æ¡Ö¥«¥é¥¹¥³¾õÂÖ¡×¤Ê¤É¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥«¥é¥¹¥³¤Ï£··î¤À¤±¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£