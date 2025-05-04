»³ËÜÍ³¿¤¬¡Ö·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤ËÁª½Ð¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¡ÖºÇ¶¯¡×É¾²Á¡¢ËÉ¸æÎ¨0.90¤ÇÌµÁÐ
Á°Æü¤Ë¤Ï·î´ÖMVP¤ËÁª½Ð
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç3¡¦4·î¤Î¡Ö·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤òÈ¯É½¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÉôÌç¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÁ°Æü¤Ë¤â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Åê¼êÉôÌç¤Ç¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆ±ÉôÌç¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Îº¸ÏÓ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ÉÅê¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ç»³ËÜ¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¼çÍ×¤ÊÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¤¬³°Ìî¼ê¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤¬°ìÎÝ¼ê¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹Åê¼ê¤¬µß±çÅê¼ê¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢6²ó91µå1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤Çº£µ¨4¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÉ¸æÎ¨0.90¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î¥¼¥íÅÀÂæ¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë