ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ½é½Ð¾ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÎÓºÚÇµ»Ò¤¬¡ÖºÇ¶á¥´¥ë¥Õ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÍýÍ³
¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢
¡Öº£Æü¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤Ë¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤µ¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤Éþ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Èµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËèÆü¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
£´·î27Æü¡¢¿·½É¹âÅç²°¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤ÇÇ°´ê¤ÎÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÎÓºÚÇµ»Ò¡Ê27¡Ë¡£·ÀÌó¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØNissa Golf¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÎã¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤éPR¤·¤¿¤Û¤«¡¢»îÂÇ¼¼¤Ç¤Î¥É¥é¥³¥óÂÐ·è¤ä°ìÆüÅ¹Ä¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÍèÅ¹¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
ÎÓ¤Ï£´·î22Æü¤ËË¼Áí¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥ÖË¼Áí¥´¥ë¥Õ¾ì¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡¡ÆüËÜÃÏ¶èºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ù¤Ë»²²Ã¡££±Æü£²¥é¥¦¥ó¥É¡¢36¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥×¥ì¡¼¤Ç129Ì¾¤Î»²²ÃÁª¼ê¤Î¾å°Ì£µÌ¾¤ËÆþ¤ê¡¢£µ·î29Æü¤«¤éÊÆ¹ñ¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥¨¥ê¥ó¥Ò¥ë¥ºGC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¡ØÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ø¹Ô¤±¤ë¤È¤·¤¿¤éº£Ç¯¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¤¤Ä¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÎÓ¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¸µ¡¹¡¢¹øÄË»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¹øÄË¤ò¼£¤¹¤¿¤á¤Ë¤·¤¿¤³¤È
¡Ö»î¹ç¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¡¢¿²¤ë¤Î¤â¤¤Ä¤¤¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È¹ø¤¬ÄË¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â·ë¶É¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Æ±¤¸¤À¤«¤éÄË¤á¤Æ¤Þ¤¿¼£ÎÅ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤Þ¤¿ÄË¤á¤Æ¤ò¤º¤Ã¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥±¥¬¤È¤Ä¤¹ç¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¹øÄË¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÏºòÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¡¢¹ø¤¬ÄË¤¹¤®¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤ÎÓ¤¬ÄÁ¤·¤¯Í§¿Í¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¡Ö¤½¤Î¹øÄË¤Ã¤ÆÂ¿Ê¬¼£¤»¤ë¤è¡£³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤±¤É¤Í¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£´õË¾¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¡ÖÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¥ª¥Õ¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¹øÄË¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÊÙ¶¯¤·»Ï¤á¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¡ÊÆ»¶ñ¡Ë¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¤ò¤â¤¦£±²óÊÙ¶¯¤·Ä¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«¸Ê·¼È¯ËÜ¤È¤«¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆÉ¤ß¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡×
¤Ê¤«¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ëµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äÈà¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯ÂÎ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÙ¤«¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¸«ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¤ÎÅú¤¨¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê£´Æü´ÖÂç²ñ¤Ç¡Ë£³ÆüÌÜ¡¢£´ÆüÌÜ¤ËÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼Â¤Ï»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¸Ô´ØÀá¤òÆ°¤«¤»¤Ð¹ø¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÆ±¤¸Æ°¤¤Ç¤âÄË¤ß¤¬¤Ç¤Ê¤¤¤È¤«¡Ä¡Ä¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤Î¤¬Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÍ½Áª²ñ¤À¤Ã¤¿¡£Í½Áª²ñÅöÆü¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ£±¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È30Ê¬¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤éÂÎÎÏ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤éÌµÍý¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤Î¤»¤¤¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¥Ö¥ì¤ÆÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤¢»ÑÀª¤òÀµ¤¹¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£18¥Û¡¼¥ë½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë»ä¤Ï¿©»ö¤Î»þ´Ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤¦£±²ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò²Ã¤¨¤Æ»Ä¤ê¤Î18¥Û¡¼¥ë¤¤¤Ã¤¿¤«¤éÁ´Á³¤Ä¤é¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¼«¿È¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤¿·ë²Ì¡¢36¥Û¡¼¥ë¤ò£´¥¢¥ó¥À¡¼¡¢£²°Ì¥¿¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÍ½Áª²ñ¤òÄÌ²á¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ØÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¼«Ê¬¤Ç
¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÍ½Áª²ñ¤ËÀèÎ©¤Ä£´·î£³Æü¡Á£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎÓ¤Îº£µ¨¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¢¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥×¥ó³ë¾ë¡×¤Ç¤â³Ø¤Ó¤Î¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å£³¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢ºÇ½ªÆü¤ËÁ´Á³Èè¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤éÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¡¢»ÑÀªÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¸¤ã¤¢¡¢»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¤¦£±²ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Åú¤¨¤ò¼þ¤ê¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤·¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
ºÇ¶á¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤âÃÇÁ³¥´¥ë¥Õ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Î³Ú¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ£µ·îËö¤Ë¤»¤Þ¤Ã¤¿ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤âÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¦¥§¥¢Ãå¤Æ¡¢È±¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¡ØNissa Golf¡Ù¤¬³¤³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥í¥´¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±Ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤òÃå¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤²¹¤Ê¤É¤â¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿ÎÓ¤Ë¼¡¤ÎÌ´¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°µ¡¤Ï¼þ¤ê¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡ØºÚÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¸µµ¤½Ð¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡¢¡ØºÚÇµ¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¸«¤ÆÌÀÆü¤«¤é¤Î»Å»ö´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¥¾¡¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¡×
¼þ¤ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎÓ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¢¤½¤·¤Æ½é¤Î³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§¸Í²ÃÎ¤¿¿»Ê