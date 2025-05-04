¡Ö¥é¥Õ¤¹¤®¤º¡¢»È¤¤¾¡¼êÎÉ¤¤¡ª¡×¡ÚGU¡Û40¡¦50Âå¤Î¹¤È´¤±♡¡Ö¥·¥¢ー¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×
¥·¥¢ーÁÇºà¤Î¿Íµ¤¤Ï¤³¤Î½Õ¤â·ÑÂ³Ãæ¡ª ·Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¡È¥¢¥Ä¤¤¡É¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥·¥¢ーÁÇºà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÊÔ½¸Éô¤¬40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¢ーÁÇºà¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¡£¥é¥Õ¤¹¤®¤Ê¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª ±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤°¤Ã¤È¹¤È´¤±¡¢ÉÊ¤è¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
½Õ¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¥·¥¢ーÁÇºà¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë
¡ÚGU¡Û¡Ö¥·¥¢ー¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½Õ¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊGU¤Î¡Ö¥·¥¢ー¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÆ©¤±´¶¤È¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤¬Ì¥ÎÏ¡£Âµ¸ý¤äÂµ¤Î¸å¤íÂ¦¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥®¥ã¥¶ー¤¬Äø¤è¤¯²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ºÉÊ¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£¾¯¤·Ã»¤á¤ÎÃå¾æ¤Ê¤Î¤Ç¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿þ¤Î¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÄ´À°¤â¼«ºß¡£·Á¤Ï¤´¤¯¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¤¿¤á¡¢Ãå¤ä¤¹¤¯¡¢ËèÆü¤Î±©¿¥¤ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ©¤±´¶ÁÇºà¤¬°ú¤´ó¤»¤ë¥Ø¥ë¥·ー¤Ê½÷¤Ã¤Ý¤µ
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥·¥¢ー¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ë¡¢¥¤¥¨¥íー¤ÎÆ©¤«¤·ÊÔ¤ß¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½Õ¤é¤·¤¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ÎÄø¤è¤¤Æ©¤±´¶¤¬·Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¡¢µ¨Àá´¶¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ä¤äÃ»¤á¤ÎÃå¾æ¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢µÓ¤¬Ä¹¤¯¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÈ©¸«¤»¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ï¡¢½Õ¤ÎÆüº¹¤·¤Ë±Ç¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò½÷¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤âÍ¥¤·¤²¤Ê°õ¾Ý¤Ë
Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖÂç¿Í¥³ー¥Ç¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎMiki¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ò¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤Î¥ï¥ó¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤¤ì¤¤¤á¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥Òー¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò±é½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥·¥¢ー¥Ö¥ë¥¾¥ó¤¬½À¤é¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿þ¤Î¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤ò½Ð¤¹¤È½÷À¤é¤·¤µ¤¬°ìÃÊ¤È¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÀä»¿¤¹¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ
¡Ö¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎNatsuki¤µ¤ó¤â¹âÉ¾²Á¡£¡Ö40Âå¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëNatuski¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î¥·¥¢ー¥Ö¥ë¥¾¥ó¤òÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤è¤¤¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Âµ¤Î¥®¥ã¥¶ー¤ä¸÷Âô´¶¤¬¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¡ª
Æ©¤±´¶¤È¾åÉÊ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿GU¤Î¥·¥¢ー¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤Î½Õ¥³ー¥Ç¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤âÄø¤è¤¯¤Ê¤¸¤ß¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤â¡ý ·Ú¤ä¤«¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿1Ãå¤Ç¡¢½Õ¤ÎÁõ¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Misaki.H