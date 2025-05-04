ÀçÂæ°Ü½»¤Î38ºÐ¡¦¸µ¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¡¡3¥«·î¤ÎÄ¹ÃËÏ¢¤ì¤Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö»ÒÏ¢¤ì¤â¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡·ëº§¤òµ¡¤ËÀçÂæ¤Ë°Ü½»¤·¤¿½÷Í¥¤Î¾®¾¾ºÌ²Æ¡Ê38¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¸¸å3¥«·î¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢»ÒÏ¢¤ì¤â¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¼·¥öÉÍÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ØSHICHINO CAFE & PIZZA¡Ù¤µ¤ó¤Ø¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÅ·µ¤¤â¤è¤¯¤Æ³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¥Ö¡¡Á°²ó¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤ªÊ¢¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿º¢¡¡º£²ó¤Ï¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ë¤òÏ¢¤ì¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤¤¡¡¥Ô¥¶¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´®Ç½¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Â¿¤¯¤Æ²á¤´¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀçÂæ¤Ï³¤¤â¶á¤¤¤È¤³¤í¤â¹¥¤¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤ó¤ÊGW¤ò¤ª²á¤´¤·¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°¦Â©¤¯¤ó¤È¤ª½Ð³Ý¤±¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÅ¹¤âG¥¸¥ã¥ó¥³¡¼¥Ç¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¾¾¤Ï´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô½Ð¿È¡£2003Ç¯¤Ë¼Â¼ÌÈÇ¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç°¦ÌîÈþÆà»Ò/¥»¡¼¥é¡¼¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹Ìò¤ò±é¤¸¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤òÉý¹¤¯³èÌö¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£·ëº§¤òµ¡¤Ë¡¢µòÅÀ¤òÀçÂæ¤Ë°Ü¤·¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡¢º£·î2Æü¤Ë1·î28Æü¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£3·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥Ï¡¼¥É¤¹¤®¤ë½Ð»º¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²óÉü¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£