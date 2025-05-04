ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¡¢¥Ñ¥ë¥ÞÄËº¨ÇÔÀï¤â¸½ÃÏÃ¦Ë¹ ¡ÖÈ¿±þ¤ÎÂ®¤µ¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡×
22ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè35Àá¤Î¥³¥âÀï¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨38.9¡ó¤È²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾34Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÌµÇ°¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Î¸½ÃÏºÎÅÀ¤Ï¡¢6.0¡Á7.0¡£
¡ØTUTTOmercatoWEB¡Ù¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ËÁê¼ê¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈ¿±þ¤ÎÂ®¤µ¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿®¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¤·¡¢Æ²¡¹¤È¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢6.5ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß16°Ì¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç¹ß³Ê·÷18°Ì¤È¤Ï¾¡ÅÀº¹6¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¡¢À¤³¦¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤10¿Í¡ÊºÇ¿·ÈÇ¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¥ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£»î¹ç¸å¡¢Èà¤é¤Ï²æ¡¹¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£Æü¤â²æ¡¹¤¬Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¾¡Íø¤ò»ý¤Áµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Éé¤±¤¿»î¹ç¤Î¼¡¤Ë¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¡£¤¢¤È3»î¹ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¾ï¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤½¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£