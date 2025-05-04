¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÍÀ´Ì¤ºù¡¡¥Ö¥ë¡¼¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡Á¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÍÀ´Ì¤ºù¡Ê30¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSUPER¡¡GT¡¡Rd.2¡¡FUJIÍ½ÁªÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö19¹æ¼Ö¤Ï¹ñËÜÁª¼ê¤¬¸«»öQ1¥È¥Ã¥×¤ÇÆÍÇË¤·
Q2ºä¸ýÁª¼ê¤Ï2ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÌÀÆü¤Î·è¾¡¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥í¡¼¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡ÌÀÆü¤Î·è¾¡¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡ª¤³¤ÎÄ´»Ò¤ÇÉ½¾´ÂæÌÜ»Ø¤·¤Æ°ì½ï¤ËÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌÀÆü¤â½ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤Í¡¡¤½¤·¤Æº£Æü¥°¥Ã¥º¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤¿ÌÀÆü¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Çº£Æü¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤âÌÀÆü¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¡15:00¡ÁÊªÈÎ¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤ó¤³¤¤¤Î¤¦¡×¡Öµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÀ´¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç5¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¡¼¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤ò¼õ¾Þ¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë62¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB90¡¦W60¡¦H91¡£·ì±Õ·¿O¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Ï¥µ¥¦¥Ê¡¢Ëã¿ý¡¢·ã¿É¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢ÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡£