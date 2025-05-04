¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¼ó°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬3Ï¢¾¡¤ÇÃù¶â6¡¡À¾Éð¤¬6Ï¢¾¡¤Ç2°ÌÉâ¾å
¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï3Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢½é²ó¤Ë¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¤Ï¹ÈÎÓÁª¼ê¤Î2¹æ¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£½ªÈ×2¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç5ÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÁ¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç2¾¡ÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤â3Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡£ÇÔ¤ì¤¿³ÚÅ·¤ÏÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¿¶¤ë¤ï¤º¡¢4Ï¢ÇÔ¤Ç¤¹¡£
5Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀ¾Éð¤Ï¡¢4²ó¤Ë¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤Î2¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤äÀ¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤Ïº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬7²ó10Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£ºòµ¨¤Ï3Ï¢¾¡¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬6Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢8²ó¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤Î3¥é¥ó¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤âÈ¿·âµÚ¤Ð¤º¡¢Ï¢¾¡¤¬3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Á°Æü·àÅª¾¡Íø¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢4²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê¤Î6¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¤ÏºûÀîµÈ¹¯Áª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¡¢6²ó¤Ë¤ÏÀÐÄÍÁî°ìÏºÁª¼ê¤äËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢4Åê¼ê¤Î´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¤ÏÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤¬6²óÅÓÃæ5¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¤Ç¤¹¡£
½ç°ÌÊÑÆ°¤Ï¡¢6Ï¢¾¡¤ÎÀ¾Éð¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢2°ÌÉâ¾å¡£4Æü¤â¾¡¤Æ¤Ð2023Ç¯7·î°ÊÍè¤Î7Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼Ú¶â5¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5°Ì¥í¥Ã¥Æ¤Ë0.5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦5·î3Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ 7¡Ý0 ³ÚÅ·
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛÁ¾Ã«Î¶Ê¿¡Ê2¾¡2ÇÔ¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú³ÚÅ·¡ÛÁáÀîÎ´µ×¡Ê1¾¡3ÇÔ¡Ë
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº2¹æ
¢¡À¾Éð 4¡Ý3 ÆüËÜ¥Ï¥à
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÀ¾Éð¡Ûº£°æÃ£Ìé¡Ê3¾¡1ÇÔ¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û²ÃÆ£µ®Ç·¡Ê2¾¡2ÇÔ¡Ë
¥»¡¼¥Ö¡ÚÀ¾Éð¡ÛÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡Ê1ÇÔ7S¡Ë
ËÜÎÝÂÇ¡ÚÀ¾Éð¡Û¥Í¥Ó¥ó2¹æ¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¥ì¥¤¥¨¥¹4¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÂç´ØÍ§µ×¡Ê2¾¡2ÇÔ¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡Ê1ÇÔ¡Ë
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û»³ÀîÊæ¹â6¹æ