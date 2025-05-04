¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£6°ÌÆþ¾Þ¡ª¡¡19ÈÖ¼êÈ¯¿Ê¢ª9°Ì¡¢Â¾¼Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ç·«¤ê¾å¤¬¤ê¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ßGP¥¹¥×¥ê¥ó¥È
¡¡¡þF1Âè6Àï¥Þ¥¤¥¢¥ßGP¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡¡ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ª¡¼¥È¥É¥í¡¼¥à¡á1¼þ5.412¥¥í¡ß18¼þ¡Ë
¡¡º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬6°ÌÆþ¾Þ¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤«¤éÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Æ½ÐÁöÉÔÇ½¤Ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤âÌó30Ê¬ÃÙ¤ì¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼ÀèÆ³¸å¤Ë3¼þÌÜ¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡11¼þÌÜ¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¡¢13¼þÌÜ¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¥ß¡¦¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢10ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª18ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÉôÉÊ¸ò´¹¤Ç¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁªÂò¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¤è¤êºÇ¸åÈø¤Î19ÈÖ¼ê¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¤¹¤°17ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£9¼þÌÜ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹¤¹¤ëºö¤¬Åö¤¿¤ê¡¢10ÈÖ¼ê¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤ê9°Ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¿³µÄ¤Ç¡¢4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬11°Ì¤Ø¹ß³Ê¡£7°Ì¤À¤Ã¤¿¥í¡¼¥½¥ó¡¢8°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥¹¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì5ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢³ÑÅÄ¤¬6°Ì¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¼ê¤«¤é½Ð¤¿¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹½ç°Ì
(£±)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£²)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£³)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£´)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£µ)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(£¶)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£·)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£¸)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(£¹)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(10)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(11)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(12)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(13)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(14)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(15)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(16)¥É¥¥¡¼¥Ï¥ó¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(17)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
¥¹¥¿¡¼¥È¤»¤º¡¡¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë