ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»î¹ç¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¶Ê¤À¡Ä¡ª ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢Ç®Àï¤ÎºÇÃæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÁª¶Ê ¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¢¤ì¤ä¤ó¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¤¿¡×È¿¶ÁÁê¼¡¤°¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÉÄÁ»ö
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå 3¡Ý2 ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ê5·î3Æü¡¦ÃË»Ò ·è¾¡ Âè1Àï¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¤¿¡×¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÉÄÁ»ö¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅ·²¦»³¡£¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Î»×¤ï¤ÌÁª¶Ê¤ËÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤¹¤ë¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÉÄÁ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½éÂå²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¶Ë¸Â¤Î»î¹çÃæ¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ÇÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆ±Î½¤¬ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥Æ¥ó·Ï¤Î¡È¥Î¥ê¥Î¥ê¡É¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤Ï5·î3Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÃË»Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ï4°Ì¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ÎÃæÈ×¡¢Áê¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È»þ¤Ë»×¤ï¤Ì¥·¡¼¥ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È16¡Ý20¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢STINGS°¦ÃÎ¤ÎµÜ±º·ò¿Í¤¬Áê¼ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥·¥ê¥Õ¥«¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥¥ã¥Ã¥È¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÄ¾¸å¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢1Ëü1451¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ËºÝ¤·¤Æ¥é¥Æ¥ó·Ï¤Î¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼¼Æâ¶¥µ»¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë°ìËë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤ÇABEMA¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¢¤ì¤ä¤ó¡×¡ÖMLB¤ÇÁð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤³¤Î¤È¤¾ìÆâ¤ÇÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆ±Î½¤ÇMVP¥È¥ê¥ª¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅÐ¾ì»þ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¶Ê¡£Dayvi & Victor Cardenas¤¬Kelly Ruiz¤ò·Þ¤¨¤¿³Ú¶Ê¡ØBaila Conmigo¡Ù¡£¥é¥Æ¥ó·Ï¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥ê¥º¥à¤Ï¡¢MLB¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¶Ê¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ABEMA¤ÇMLBÃæ·Ñ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âSV¥ê¡¼¥°¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ·²¦»³¤ÎºÇÃæ¤ËÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤ÏSTINGS°¦ÃÎ¤¬2¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â³¤¯2¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤â¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬Â³¤¯Å¸³«¤ÎËö¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬26¡Ý24¤Ç¾å²ó¤ë¡£SV¥ê¡¼¥°½éÂå²¦¼Ô¤ò·ü¤±¤¿Áè¤¤¤ÎÂè1Àï¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬ÂçµÕÅ¾·à¤Ç¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë