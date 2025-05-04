¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤¬°Å·¸õ¤ÇÃÙ±ä·èÄê¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹È¯É½¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬½é¾¡ÍøÌÜ»Ø¤·ÀèÈ¯Í½Äê
Á°Æü¤â½ªÈ×¤ËÃæÃÇ
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡¡3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Ë¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ï¡¢°Å·¸õ¤Î¤¿¤á»î¹ç³«»Ï¤¬ÃÙ±ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¸áÁ°8»þ15Ê¬³«»ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£³«»ÏÍ½Äê»þ¹ï¤òÁ°¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥«¥Ð¡¼¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¸½ºß±«¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ä¹¤¤Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°9»þº¢¤«¤é¡¢·ã¤·¤¤Íë±«¤È¤Ê¤ëÍ½Êó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£µ¨7»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ËÎ×¤àÍ½Äê¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥«¡¼¥É¤Ï2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤â»î¹ç½ªÈ×¤Ë±«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢8²ó½ªÎ»¸å¤ËÃæÃÇ¡£1»þ´Ö13Ê¬¸å¤ËºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë