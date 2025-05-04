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Evolution of interorganismal strigolactone biosynthesis in seed plants | Science
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adp0779
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