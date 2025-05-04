¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÁíÁªµó¤ÇÍ¿ÅÞ¡¦Ï«Æ¯ÅÞ¤¬¾¡Íø¡¡¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¾ÇÅÀ
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç5·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁíÁªµó¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¤¬Î¨¤¤¤ëÍ¿ÅÞ¡¦Ï«Æ¯ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç3Æü¡¢µÄ²ñ²¼±¡¤ÎÁíÁªµó¤ÇÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¤¬Î¨¤¤¤ëÍ¿ÅÞ¡¦Ï«Æ¯ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¯¸¢¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î®¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÀ¤³¦¤Î²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸øÌ³°÷¤Îºï¸º¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë»÷¤¿À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÅÞ¡¦ÊÝ¼éÏ¢¹ç¤Ï»´ÇÔ¤·¡¢ÂåÉ½¤Î¥À¥Ã¥È¥ó»á¤âÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÏÊª²Á¹â¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼»á¤¬¤³¤Î¾¡Íø¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£