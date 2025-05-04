¡Ú£µÆü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¹õ°æ¤«¤é°¦¹ñ¿´¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¤Õ¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤Î¤Ö¤Ë¿ó¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×ºî¼Ô¤ÎÌ¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¤ÇÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤Ç112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè26²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
Åìµþ¹âÅù·Ý½Ñ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢¼õ¸³¤ÎºÝ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£Ã´Ç¤¤ÎºÂ´Ö¡Ê»³»û¹¨°ì¡Ë¤«¤é¶äºÂ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ò´¶¤¸¤Æ¤³¤¤¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¿ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¶äºÂ¤ò»¶ºö¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤È¿Í¡¹¤Ë¿´¤¬Ìö¤ë¡£°ìÊý¡¢½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¡¢»ØÆ³¤Ë°ìÁØÎÏ¤¬Æþ¤ë¹õ°æ¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤«¤é°¦¹ñ¿´¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Õ¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ö¤Ë¡¢¿ó¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¡£