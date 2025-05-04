4Æü¡¡Åì¡¦ËÌÆüËÜ¤Ï½ê¡¹¤Ç±«±ÀÈ¯Ã£¡¡´ØÅì¤ÏµÞ¤Ê±«¤ËÃí°Õ¡¡²Æì¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì
º£Æü4Æü(Æü¡¦¤ß¤É¤ê¤ÎÆü)¤Ï¡¢´ØÅì¤äÅìËÌ¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡£µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¡¢ÆÍÉ÷¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò¡£²Æì¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÌÀÆü5Æü(·î¡¦¤³¤É¤â¤ÎÆü)¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡¡²Æì¤ÏÂç±«¤Î¶²¤ì
º£Æü4Æü(Æü¡¦¤ß¤É¤ê¤ÎÆü)¤Ï¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤ÈÆüËÜ³¤¤òÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤ß¡¢¾å¶õ¤Ë¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÃÏ¾å¤Îµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¸á¸å¤Û¤É±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÆìÉÕ¶á¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤¬¤Î¤Ó¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÀÆü5Æü(·î¡¦¤³¤É¤â¤ÎÆü)¤Ë¤«¤±¤Æ²Æì¸©¤ÎÀèÅç½ôÅç¤È²ÆìËÜÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾¤Û¤É¹Ô³ÚÆüÏÂ¡¡´ØÅì¤ÏÅ·µ¤µÞÊÑ¤ËÃí°Õ
º£Æü4Æü(Æü¡¦¤ß¤É¤ê¤ÎÆü)¤Î³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£
²Æì¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢²ÆìËÜÅçÃÏÊý¤Ç¤ÏÃëÁ°¸å¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀèÅç½ôÅç¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢Ãë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶å½£¤ä»Í¹ñ¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ²¤ì¤Æ¡¢¹Ô³ÚÆüÏÂ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áµ¦¤äÅì³¤¡¢ËÌÎ¦¡¢¹Ã¿®¤Ï¡¢Ä«¤Þ¤Ç±À¤¬Â¿¤¤½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤Ï±À¤Î´Ö¤«¤éÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤¬¹ß¤ëÈÏ°Ï¤Ï¶¹¤¯¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¡¢¸á¸å¤ÏÆâÎ¦¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê±«¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢±«¶ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìËÌ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÇÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢½ê¡¹¤Ç±«¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÄ«ÈÕ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó±«¤¬¤ä¤ó¤Ç¤â¡¢Ìë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤Ç¤ÏµÞ¤ÊÍë±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç²ÆÆü¤â¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü3Æü(ÅÚ¡¦·ûË¡µÇ°Æü)¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«Äã¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æì¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¤â25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Î½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¥à¥·¥à¥·¤È´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ï23¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¯»ùÅç¤ä¤È¹âÃÎ¤Ï26¡î¤È¡¢´À¤Ð¤à¤Û¤É¤ÎÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÏºòÆü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¹â¤¯¡¢26¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¹¢¤¬³é¤¯Á°¤Ë¿åÊ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Æüº¹¤·¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÎ¦¤ÈÅìËÌ¤Ï20¡îÁ°¸å¤Ç¡¢ºòÆü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡£Æü¤Îº¹¤¹½ê¤Ç¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï10¡î¤«¤é15¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢»¥ËÚ¤Ç¤ÏºòÆü¤è¤ê5¡î¤Û¤ÉÄã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤ÏÄ«¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£