ºå¿À¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡¡ÂÔË¾¤ÎÍèÆü½é¾¡Íø¡¡Åêµå¸å¤ÏÇ®¿´¤ËÉü½¬¡¢ÆüËÜ¿Í´éÉé¤±¤Î¶ÐÊÙ¤µ¤ÇÆüËÜ¸ì¤â¥á¥¥á¥¾åÃ£Ãæ¡ª
¡¡¡Öºå¿À£·¡Ý£±¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë²÷¾¡¤Ç£´Ï¢ÇÔ¤Î¸å¤ËÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤¬£Ä£å£Î£Á¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤áÆ±Î¨¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ï£¶²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡££´»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÍèÆü½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¨¡Ý¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤é¤ËÆüËÜÌîµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¹þ¤ó¤À¾å¤Ç¤ÎÍèÆü¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤¹¤ó¤Ê¤êÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜÌîµå¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤Î¤¬¡¢Åêµå¸å¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£¡ÖÆüËÜ¤È¸þ¤³¤¦¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Ï¤É¤¦Åê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤ò»È¤Ã¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í´éÉé¤±¤Î¶ÐÊÙ¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤Ï¸ì³Ø³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥å¥ª¥ê¥ó¥´¡×¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌÌõ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¶áÇ¯¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¾åÃ£¤¬ºÇ¤âÁá¤¤¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£ÆüËÜÀ¸³è¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î¶Ã¤¤Ï¡ÖÄ®¤â¼Ö¤â¥¥ì¥¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¼êÆþ¤ì¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡×¤À¤È¤¤¤¦½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¡£Èþ¤·¤¤¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÇÂç¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦´ÝÈø¾¢¡Ë