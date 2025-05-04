Ã¯¤â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¡¦ÃæÀîâ«ÂÀ¡¡¿ûÌî¤Î¡Öâ«ÂÀ¤â¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¡×¤Î¸ÀÍÕ¶»¤ËÀÀ¤¦1Ç¯´Ö¥Õ¥ë²óÅ¾
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éü³è¤À¡£µð¿Í¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç11»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦00¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ïº¸É¨ÄË¤Î±Æ¶Á¤Ç15»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢0¾¡2ÇÔ7¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨8¡¦76¡£19Ç¯¤Ë¤Ï67»î¹ç¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤È¡¢Ä¹Ç¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÃË¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎVÃ¥²ó¤ËÊ¨¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀã¿«¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¤³¤½2·³¤Ç·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4·î6Æü¤Ë¾º³Ê¡£Æ±19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï1²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¡¢23Ç¯6·î8Æü°ÊÍè¡¢681Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤Ê·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¾Ð¤¤¡ÖÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡£º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ç¤âÃ¸¡¹¤ÈÅê¤²¹þ¤à»Å»ö¿Í¡£ºòÇ¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÇµåÃÄ¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤â¤Ã¤È½õ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÃË¤¬ËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡º¸±¦´Ø·¸¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤¬¤Ç¤¤ëÇØÈÖ¹æ41¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤òÂçÀèÇÚ¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Ç¯¤Î4¾¡¤«¤é¡¢ºòµ¨15¾¡3ÇÔ¤ÇMVP¤Ëµ±¤¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖNPB¡¡AWARDS¡¡2024¡¡supported¡¡by¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿ûÌî¡Ê¸½¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢â«ÂÀ¤â¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Åì³¤Âç¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤â¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¸À¤¦¡£¡Öµ»ö¤Ç¸«¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç1Ç¯´Ö1·³¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¡×¡£²¿ÅÙ¤â¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ö2·³¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«ÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤ËËèÆü¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ûÌî¤ÈºÇ¶á¤âÅÅÏÃ¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦º¸ÏÓ¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î»î¹ç¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£º£Ç¯¤³¤½´¿´î¤ÎÎØ¤ÎÃæ¿´¤ËÃæÀî¤â¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë