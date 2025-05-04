²Ì¤¿¤·¤Æ·ëº§¤Ï¡ÄÊÁËÜ»þÀ¸&¡Ø¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡Ù¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¥Ç¡¼¥È¡×¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¥â¥Æ¤ë¡£¤ä¤µ¤·¤¤¤·¡¢¥¨¥í¤¤¡×
¡Ç23Ç¯£¹·î£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÊÁËÜ»þÀ¸¡Ê¤È¤¤ª¡Ë¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢Àê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß¡Ê44¡Ë¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ë´ÕÄê¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤«¤é£±Ç¯È¾¸å¡¢¤½¤ó¤ÊÊÁËÜ¤È¸ÄÀÇÉ¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ÄÀÇÉ½÷Í¥¤Î¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¥Ç¡¼¥È¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£¡Ç25Ç¯£²·î28Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¾ÜºÙ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ
¤Þ¤¿°ìÁÈ¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë°Û¿§¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï½÷Í¥¡¦¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ê35¡Ë¡£¡Ø¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÆóÅáÎ®¤À¡£ËÜ»ï¤Ï¤³¤ÎÆó¿Í¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥Ç¡¼¥È¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ç24Ç¯11·î¤Î¤¢¤ëÌë¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆó¿Í¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤È¤¦¤Ï¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢»þÀ¸¤Ï¥¥ã¥á¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çä¤êÊª¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÊÒ¼ê¤Ë¤·¤Ð¤·ÃÌ¾Ð¤·¤¿¸å¡¢Æó¿Í¤Ï¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡ÖÉã¤¬ÊÁËÜÌÀ¡Ê76¡Ë¤Ç¡¢Êì¤¬¡Ç18Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³ÑÂØÏÂ»Þ¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤ÇÆ£¸¶Æ»Ä¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿Í¤¡Ê¤¿¤¹¤¯¡Ë¡Ê38¡Ë¤¬·»¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥°ì²È¤Ë»þÀ¸¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼«¿È¤â¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¡¢Äê»þ¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¡Ç20Ç¯¤Ë½÷Í¥¤ÎÆþÍèçýÎ¤¡Ê35¡Ë¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ç22Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹âÈª½¼´õ¡Ê33¡Ë¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê34¡Ë¤é¤È¡Ö¥Ö¥¹²ñ¡×¤ò·ëÀ®¡£¡Ç24Ç¯£··î¤Ë¤Ï¡¢²¬ÅÄ¾À¸¡Ê35¡Ë¤é¤È¤ÎÃË»Ò²ñ¤òËÜ»ï¤âÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÚÎï¤ÊÇÐÍ¥¿ÍÌ®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤µ¤È¤¦¤Ï¶áÇ¯¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÎÁÍý¿Í¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥Æ±»Î¤ÎÆó¿Í¤¬µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ç24Ç¯£··î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»þÀ¸¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢²¬ÅÄ¤é¤È½Ð±é¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¤µ¤È¤¦¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î²ìÍè¸¿Í¡Ê35¡Ë¤ÎÎø¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Æó¿Í¤Ï¡Ç23Ç¯¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMONSTROUSA¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò°ì½ï¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼ñÌ£¤â¹ç¤¦¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÇºÆ²ñ¤·¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡Ë
¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ë¤è¤ì¤ÐÆó¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ±À³Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£ºÆº§¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡£²·î²¼½Ü¡¢FRIDAY¤Ï»þÀ¸¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡½¡½¤µ¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤Ï½çÄ´¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡×
¡½¡½ºÆº§¤Î¤´Í½Äê¤Ï¡©
¡Ö¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡×
¤È¤â¤ËÎ¥º§¤ò·Ð¸³¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¿¼¤ß¤òÁý¤·¤¿ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÆó¿Í¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯¤Þ¤Ç½÷À±¿¤¬°¤¤¡×
¤µ¤È¤¦¤Ï¡¢10·î´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤¿²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËÍ·½÷¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯í÷¤·¤¤À³Ê¤Ç¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò»Ù¤¨¤ë½÷À¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Î»þÀ¸¤Ï¡¢£´·î25Æü¤«¤é¥É¥é¥Þ¡Ø»°³Þ¤Î¥¥ó¥°¤È¡¢¤¢¤È¿ô¿Í¡Ù¡ÊHBCËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡Ë¤¬ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê28¡Ë¤ÈW¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡££··î¤«¤é¤Ï¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ±é¤È¤Ê¤ëÉñÂæBunkamura Production 2025¡Øµã¤¯¥í¥ß¥ª¤ÈÅÜ¤ë¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¤â¶Í»³¾È»Ë¡Ê35¡Ë¤ÈW¼ç±é¤¹¤ë¡£
Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÆó¿Í¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÇ¯Æâ·ëº§¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿À±¤Ò¤È¤ß¤ÎÀê¤¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»þÀ¸¤Î¼¡¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ï¡¢
¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¡£¤Ç¤â¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç½÷À±¿¤¬°¤¤¤«¤é¡¢·ëº§¤äÆ±À³¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
¤Ê¤É¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£