4人組ガールズグループ・東京女子流が3日、15周年を記念したワンマンライブ「東京女子流 15th Anniversary Live〜キセキ☆〜」を開催。公演内で、東京女子流が2026年3月31日をもって解散することが発表された。 この日のライブの終盤、アンコールのMCにて庄司芽生さんが「ここで私たち東京女子流から、みなさんにお伝えしたいことがあります」と語り始めた。 「2026年3月31日をもちま

ログインして続きを読む

The post 東京女子流が解散を発表、2026年3月31日にラストライブ「最後の最後まで私たちらしく…」 first appeared on GirlsNews.