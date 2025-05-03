Åìµþ½÷»ÒÎ®¤¬²ò»¶¤òÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡Ä¡×
4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Åìµþ½÷»ÒÎ®¤¬3Æü¡¢15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÅìµþ½÷»ÒÎ® 15th Anniversary Live¡Á¥¥»¥¡ù¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£¸ø±éÆâ¤Ç¡¢Åìµþ½÷»ÒÎ®¤¬2026Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î½ªÈ×¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎMC¤Ë¤Æ¾±»Ê²êÀ¸¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç»ä¤¿¤ÁÅìµþ½÷»ÒÎ®¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£ ¡Ö2026Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ
¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÂ³¤¤òÆÉ¤à
The post Åìµþ½÷»ÒÎ®¤¬²ò»¶¤òÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡Ä¡× first appeared on GirlsNews.