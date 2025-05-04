【ラ・リーガ第34節】(Estadio Municipal José Zorrilla)

バジャドリー 1-2(前半1-0)バルセロナ

<得点者>

[ジ]イバン・サンチェス(6分)

[ル]ラフィーニャ(54分)、フェルミン・ロペス(60分)

<警告>

[ジ]ママドゥ・シラ(8分)、アヌアル・トゥハミ(37分)、マリオ・マルティン(90分)

[ル]アンドレアス・クリステンセン(66分)、ロナルド・アラウホ(83分)

観衆:23,967人

主力温存の首位バルセロナ、最下位バリャドリーに先制許すも逆転勝ち! 次節は2位レアルとの大一番