バジャドリーvsバルセロナ 試合記録
【ラ・リーガ第34節】(Estadio Municipal José Zorrilla)
バジャドリー 1-2(前半1-0)バルセロナ
<得点者>
[ジ]イバン・サンチェス(6分)
[ル]ラフィーニャ(54分)、フェルミン・ロペス(60分)
<警告>
[ジ]ママドゥ・シラ(8分)、アヌアル・トゥハミ(37分)、マリオ・マルティン(90分)
[ル]アンドレアス・クリステンセン(66分)、ロナルド・アラウホ(83分)
観衆:23,967人
└主力温存の首位バルセロナ、最下位バリャドリーに先制許すも逆転勝ち! 次節は2位レアルとの大一番
バジャドリー 1-2(前半1-0)バルセロナ
<得点者>
[ジ]イバン・サンチェス(6分)
[ル]ラフィーニャ(54分)、フェルミン・ロペス(60分)
<警告>
[ジ]ママドゥ・シラ(8分)、アヌアル・トゥハミ(37分)、マリオ・マルティン(90分)
[ル]アンドレアス・クリステンセン(66分)、ロナルド・アラウホ(83分)
観衆:23,967人
└主力温存の首位バルセロナ、最下位バリャドリーに先制許すも逆転勝ち! 次節は2位レアルとの大一番