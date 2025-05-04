¼çÎÏ²¹Â¸¤Î¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢ºÇ²¼°Ì¥Ð¥ê¥ã¥É¥ê¡¼¤ËÀèÀ©µö¤¹¤âµÕÅ¾¾¡¤Á! ¼¡Àá¤Ï2°Ì¥ì¥¢¥ë¤È¤ÎÂç°ìÈÖ
[5.3 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè34Àá ¥Ð¥ê¥ã¥É¥ê¡¼ 1-2 ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê]
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè34Àá¤¬3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç20°Ì¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë2Éô¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆµÕÅ¾¡£¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢15»î¹çÉé¤±¤Ê¤·(13¾¡2Ê¬)¤È¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)½à·è¾¡Âè2Àï¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¡¢11Æü¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè35Àá¤Î2°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢°ìÉô¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿GK¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤¬ºòÇ¯9·î°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï³«»Ï6Ê¬¤Ë¥Ð¥ê¥ã¥É¥ê¡¼¤ÎMF¥¤¥Ð¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Á°È¾33Ê¬¤Ë¤ÏFW¥À¥Ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬Éé½ý¡£Æ±30Ê¬¤ËFW¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë¤ò¶ÛµÞÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ0-1¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤Ë¤ÏMF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤ÈFW¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾9Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ä¥Þ¥ë¤¬Á÷¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤¬GK¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Õ¥§¥ì¥¤¥é¤ËÃÆ¤«¤ì¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬±¦Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡1-1¤Î¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÎDF¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎMF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥´¡¼¥ë±¦²¼¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬2-1¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤«¤º¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬4Ï¢¾¡¡£¥Ð¥ê¥ã¥É¥ê¡¼¤Ï¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º¡¢8Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè34Àá¤¬3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç20°Ì¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë2Éô¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆµÕÅ¾¡£¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢15»î¹çÉé¤±¤Ê¤·(13¾¡2Ê¬)¤È¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)½à·è¾¡Âè2Àï¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¡¢11Æü¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè35Àá¤Î2°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢°ìÉô¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿GK¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤¬ºòÇ¯9·î°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ0-1¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤Ë¤ÏMF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤ÈFW¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾9Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ä¥Þ¥ë¤¬Á÷¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤¬GK¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Õ¥§¥ì¥¤¥é¤ËÃÆ¤«¤ì¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬±¦Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡1-1¤Î¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÎDF¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎMF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥´¡¼¥ë±¦²¼¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬2-1¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤«¤º¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬4Ï¢¾¡¡£¥Ð¥ê¥ã¥É¥ê¡¼¤Ï¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º¡¢8Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£