ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤Î²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¾¶¿¿¿±û¡ÄÆüËÜ»þÂå¤Ï¡Öµ¼Ôµã¤«¤»¡×¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢ÅÏÊÆ¸å¤ËñÁÀå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×
°¦ÁÛ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤«¤é¤½¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¾¯¤·¸«¤¨¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð·Ð¸³ÃÍ¤âÁý¤¨¤Æ´é¸«ÃÎ¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢µ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤â¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤¬¡¢¿·¿ÍÁª¼ê¤À¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤µ¼Ô¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
£´·î24¡Á27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¾¶¿¿¿±û¡Ê23ºÐ¡Ë¡£Èà½÷¤Î¤³¤È¤Ï2019Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡ÈÃ¸¡¹¡É¤È¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¡¢¼èºà¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼èºàÃæ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¼èºà¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¼þ°Ï¤ËÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¼Ô¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢À¾¶¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤¬°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤¬¡¢¾ï¤ËÀ¾¶¿¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Èà½÷¤Î¡È¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇñÁÀå¤Ë
2022Ç¯¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢5·î¤Þ¤Ç¤ËÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç5¾¡¡£¤·¤«¤·Æ±Ç¯11·î¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉÔ¿¶¤Ç4Æü´Ö¤ÇÄÌ»»35¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÂÇ¤Ã¤ÆºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«ÉÔ¿¶¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¡£2024Ç¯¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£
ºòÇ¯10·î¡¢´Ú¹ñ³«ºÅ¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡ÖBMW½÷»ÒÁª¼ê¸¢¡×¤Î¼èºà¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¾¶¿¤ò¼èºà¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¿Èà½÷¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤ë»þ¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÈñÁÀå¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
²¿¤«¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î»þ¡¢À¾¶¿¤Ë¤³¤¦Ê¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¿å¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤¹¤ë¤È¤³¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î°ã¤¤
¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈLPGA¡ÊÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ë¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¸À¸ì²½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£Áª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¥´¥ë¥Õ¤Ë¡È¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡É´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¡È¶á¤¤¡É¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×
¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¡½¡½¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¡É¡£ÌÜÉ¸¤ò¹â¤¯»ý¤Á¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ìÅÍß¤ÊÁª¼ê¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ÇÁè¤¤¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â¤è¤ê¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò¸«¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¥ï¥±
À¾¶¿¤Ï¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È²ñ¤¨¤Ð¡Ê±Ñ¸ì¤Ç¡ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ë¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤À¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿Ç¯¤è¤ê¤«¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤éÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤âÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¤¤¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7ÅÙ¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢1990Ç¯¤Î¾®ÎÓ¹ÀÈþ°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í¼õ¾Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¾þ¤ë¤È¤¤¤¦¾¡Éé¶¯¤µ¡£º£¤äÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥×¥í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Í¥¾¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·è¤·¤ÆÌ´Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹Âç¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÀ¾¶¿¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¥®¥ã¥é°û¤ß¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥®¥ã¥é¥´¥ë¥Õ¡×¤âÀ¹¤ó¡Ä¡ª¶¥Áè·ã²½¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö¤ª¥«¥Í¡×»ö¾ð
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
Êè,
Áòº×,
ÆÁÅç,
¥Û¥Æ¥ë,
²ð¸î,
Ä¹Ìî,
¥Í¥¸,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à