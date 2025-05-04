ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¡¢¸ÅÁã¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÀèÇã¸¢¤òÊÝÍ¤«¡¡20²¯±ßÁ°¸å¤ÇÇã¼è¸å¤Ë¡Ø¹â³ÛÅ¾Çä¡Ù¤Î²ÄÇ½À
¥É¥¤¥Ä1Éô¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¡£
28ºÐ¤ÎÈà¤Ï2026Ç¯¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó¤Î±äÄ¹¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ê¤É¥É¥¤¥Ä¤ÎÎó¶¯¥¯¥é¥Ö¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¡ØSky¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÈÄÁÒ¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬Èà¤ÎÀèÇã¸¢¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÈÄÁÒ¤Ï2019Ç¯¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥·¥Æ¥£¤ËÀÄÅÄÇã¤¤¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤È¥·¥ã¥ë¥±¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤¿¸å¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¥Ü¥ë¥·¥¢ÇäµÑ»þ¤Ë¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢ÀèÇã¸¢¾ò¹à¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤½¤¦¡£
ÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇ¹â³Û°ÜÀÒ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡ªÎòÂå1°Ì¤Ï¡Ö59²¯±ß¡×
ÈÄÁÒ¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï1000Ëü¡Á1500Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê16.3²¯±ß¡Á24.5²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï¤½¤Î¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤è¤ê¹â³Û¤ÇÅ¾Çä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£