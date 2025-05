¥Ê¥Ý¥ê¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¤È¤â¤Ë¡È¥¦¥Î¥¼¥í¡É¾¡Íø¡¡¼ó°Ì¤È2°Ì¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö3¡×¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤º¡¿¥»¥ê¥¨AÂè35Àá

セリエA第35節が3日に行われた。首位に立つナポリは、アウェイでレッチェと対戦。24分、ジャコモ・ラスパドーリの得点でナポリが先制すると、その後はスコアは動かず。ナポリが虎の子の1点を守りきり、“ウノゼロ”勝利でスクデットにまた一歩近づいた。連覇を目指す2位インテルは、ホームにヴェローナを迎えての一戦。インテルは9分、クリスティアン・アスラニがPKを沈めて先制すると、こちらも先制点がそのまま決勝点となり“ウノゼロ”で勝利した。

■セリエA第35節

この結果、首位ナポリと2位インテルの勝ち点差は「3」のまま変わらず。次節、ナポリは11日にホームでジェノアと対戦し、インテルは6日にバルセロナとのチャンピオンズリーグ(CL)準決勝セカンドレグを戦ったあと、11日にアウェイでトリノと対戦する。今節の結果は以下の通り(日時はすべて現地時間)。▼5月3日(土)トリノ 1−1 ヴェネツィアパルマ 0−1 コモカリアリ 1−2 ウディネーゼレッチェ 0−1 ナポリインテル 1−0 ヴェローナ▼5月4日(日)エンポリ vs ラツィオモンツァ vs アタランタローマ vs フィオレンティーナボローニャ vs ユヴェントス▼5月5日(月)ジェノア vs ミラン