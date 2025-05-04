µþÅÔÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¡¢¡ÖµÀ±àÄÔÍø¤ÎËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤òÄó¶¡¡¡6·î30Æü¤Þ¤Ç
µþÅÔÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡ÖµÀ±àÄÔÍø¤ÎËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò5·î7Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
µþÅÔ¡ÖµÀ±àÄÔÍø¡×¤Î±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ê¤É13¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖËõÃã¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¡×¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤äÍ®»Ò¤Î¥à¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖËõÃã¥ª¥Ú¥é¡×¡¢¡ÖËõÃã¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡×¡¢¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¥¹¥³¡¼¥ó¡×¡¢¡Ö¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¥à¡¼¥¹¡×¡¢¡ÖÀùÃã¥Þ¥«¥í¥ó¡×¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¼¥ê¡¼¡ÖÇß¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¦¥É¡¦¥Õ¥ê¥å¥¤¡×¤òÇòÌÚ¤Î¤ª½Å¤ËµÍ¤á¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥µ¥¤¥É¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó¤È¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¨¥Ó¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É¡×¡¢¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¶´¤ó¤À¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¥Þ¥«¥í¥ó¡×¡¢ËõÃã¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¡Ö»³Ü¥·°¤ëÃã¤½¤Ð¡×¡¢¡ÖÏÂ¹ÈÃã¥×¥ê¥ó¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏËõÃã¤È¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¹ÈÃã¡£
¾ì½ê¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°É÷²Ö¡£Äó¶¡»þ´Ö¤ÏÀµ¸á¤«¤é¸á¸å3»þÈ¾¤Þ¤Ç¡£2ÆüÁ°¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó¡£ÎÁ¶â¤Ï5,500±ß¡£ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡£