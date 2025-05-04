¡È¤Û¤Ü¥é¥¤¥È¡É¤«¤éÁ÷µå¤¹¤ëÆóÎÝ¼ê¡Ö¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¡¡Ç¦¼Ô½Ð¸½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö°Û¼¡¸µ¡×
ÈäÏª¤·¤¿¡ÈÇ¦¼Ô¼éÈ÷¡É¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤¡Ö¤ª¸«»ö¡×
¢£¹Åç 2¡¼0 ÃæÆü¡Ê3Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¹Åç¤ÎµÆÃÓÎÃ²ðÆâÌî¼ê¤¬²ÚÎï¤ÊÈþµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£3Æü¤Ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Ç¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤ÎÂÇµå¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¡È¤Û¤Ü¥é¥¤¥È¡É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤«¤é1²óÅ¾¤·¤ÆÀµ³Î¤ÊÁ÷µå¡£¸«»ö¤Ë¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¡¢¡Ö¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¡ÖµÆÃÓ¤Î¼éÈ÷¤Ï°Û¼¡¸µ¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¾¾ÍÕ¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Ø¡£±¦Íã¼ê¤ÎÁ°¤Ø¤ÈÈ´¤±¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏµÆÃÓ¤¬¤¤¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¡¢½ÐÎÝ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡10ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¸Ø¤ë¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢Ä¾¶á2Ç¯¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÈÇ¦¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£35ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤â¡¢²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï·òºß¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸«»ö¡×¡ÖµÆÃÓ¤Î¼éÈ÷¤Ï°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ¨¤Ê¤¬¤é¡¢µÆÃÓ¤Î¼éÈ÷¤Ï¥¹¥²¡¼¤Ç¤¹¤ï¡×¡ÖµÆÃÓ¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤³¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉµÆÃÓÌðÌî¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ÖµÆÃÓ¥¹¥²¥§¡¼¼éÈ÷¤À¡×¡ÖµÆÃÓ¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼éÈ÷¿ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡©¡¡º£¤Î¤â¤Ê¤¼È´¤±¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë