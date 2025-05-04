¥³¥áÇÀ²È¤ÎÅÝ»º¡¦µÙÇÑ¶È¤¬²áµîºÇÂ¿¡¡¡Á ¥³¥áºî¤ê¤Î¡Ö¤¢¤¤é¤á¡×¡¢¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤â ¡Á
¡¡¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÇÀ¿å¾Ê¤¬18Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿3·î¤ÎÊÆ²Á³Ê¡ÊÁêÂÐ¼è°ú²Á³Ê¡Ë¤Ï2Ëü5,876±ß¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤ÎÌó2ÇÜ¤Î¹âÃÍ¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÏ¤«¤º¡¢´Ú¹ñ»º¤ä¥¢¥á¥ê¥«»º¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¥³¥áÇÀ²È¡ÊÊÆºîÇÀ¶È¡Ë¤ÎÅÝ»º¤ÈµÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶¡ÊµÙÇÑ¶È¡Ë¤¬Åý·×¤ò³«»Ï¤·¤¿2013Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤Î89·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£2025Ç¯¤â¤¹¤Ç¤ËÅÝ»º¤¬2·ïÈ¯À¸¤·¡¢¥³¥áÉÔÂ¤ÇÀ¸»ºÇÀ²È¤¬¶ì¶¤Ë´Ù¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔ°ÂÄê¤Ê²Á³Ê¿ä°Ü¤äÀ¸»º¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤òÁá¤¯»ß¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥áÇÀ²È¤ÎÅÝ»º¤äµÙÇÑ¶È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤â´í×ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥á²Á³Ê¤Ï¡¢¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ç¥³¥áÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢¸ÅÊÆ¤Ê¤É¤Î²á¾êºß¸Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ2014Ç¯»º¤Ï1Ëü2,000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºß¸ËÄ´À°¤Ê¤É¤Ç²Á³Ê¤Ï1Ëü5,000±ßÂæ¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°û¿©Å¹¤ÎµÙ¶È¤Ê¤É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤¬¸ºÂà¡£ºß¸Ë¤ÎÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤«¤é²Á³Ê¤Ï²¼Íî·¹¸þ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤Ï¡¢¥³¥áÉÔÂ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥³¥á¹ØÆþ¤ËÆ°¤¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ²Á³Ê¤¬¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£ËÜÍè¡¢ºß¸Ë¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÊÆ²Á¤Ï²¼¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ïºß¸Ë¤ò°ìÄê¿å½à¤ËÊÝ¤Á¡¢ÊÆ²Á¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¼êË¡¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔºî¤äºß¸Ë¤Î¶¡µëÉÔÂ¤¬¡¢²Á³Ê¾å¾º¤ò¾·¤¯°½Û´Ä¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ²Á²¼Íî¤Ï¥³¥áÇÀ²È¤Î°ÕÍß¤È¼ýÆþ¥À¥¦¥ó¤ò¾·¤¡¢ºîÉÕÌÌÀÑ¤Î¸º¾¯¤äÇÑ¶È¤äÅÝ»º¤¬Áý¤¨¤ë¡£ÊÆ²Á¤ÏÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¤Î¤À¡£
¥³¥áÇÀ²È¤ÎÅÝ»º¡¦µÙÇÑ¶È¤¬²áµîºÇÂ¿
¡¡Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î´ë¶È¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥³¥áÇÀ²È¡ÊÊÆºîÇÀ¶È¡Ë¤ÎÅÝ»º¤È¡¢»ö¶È¤òÄä»ß¤·¤¿µÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶¤ò½¸·×¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ï83·ï¤ËµÞÁý¡£2024Ç¯¤â²áµîºÇÂ¿¤Î89·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥áÇÀ²È¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»ö¶È·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¥³¥áÇÀ²È¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÈ¯¹Ô¡ÖTSR¾ðÊóÁ´¹ñÈÇ¡×2025Ç¯5·î1Æü¹æ·ÇºÜ¡Ö¼èºà¤Î¼þÊÕ¡×¤òºÆÊÔ½¸¡Ë