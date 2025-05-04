»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¢2¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Î»Ù¤¨¡× ²ÈÂ²4¿ÍÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤Ç²á¤´¤¹Æü¡¹
ÇÐÍ¥¤Î»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤¬¡¢¤¤ç¤¦4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù(Ëè½µÆüÍË22:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
»ÔÂ¼Àµ¿Æ
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç»ÔÂ¼¤ÎÂ©»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëSixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤Ï¡¢»ÔÂ¼¤¬¸«¤»¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈäÏª¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢59ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÉã¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÂ©»Ò2¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÔÂ¼¡£µ±¤Â³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Î»Ù¤¨¡×¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤Î¤Þ¤Þ²ÈÂ²4¿Í¤Ç²á¤´¤¹Æü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹¡£»ÔÂ¼²È¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î·Á¡É¤È¤Ï¡£
»ÔÂ¼¤¬·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ë¤Ù¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»ÔÂ¼¤¬¹â¹»À¸¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤¿ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£»ÔÂ¼¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ËÃçÎÉ¤·¤ÊÆ±µéÀ¸¤¬½¸·ë¤·¡¢±é·à¤äÂÎÁà¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÀÆü¡¹¤Ê¤É¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î»ÔÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¾åµþ¤·¤¿»ÔÂ¼¤Î³èÌö¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡È»ÔÂ¼¤ÎÎ¾¿Æ¡É¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡¢»ÔÂ¼¤ÏÎ¾¿Æ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¿Í¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤È¤³¤í¤ÏÊì¿Æ(¤æ¤º¤ê)¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿»ÔÂ¼¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËèÈÕÃÙ¤¯¤Þ¤Çµï¼ò²°¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â©»Ò¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤®¤Ä¤Å¤±¤¿Ë´¤Êì¡¦¤³¤¦¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£Àî±Û¤Î¿Í¡¹¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢Â©»Ò¤Î³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò´î¤ÖÊì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢»ÔÂ¼¤Ï»×¤ï¤ºÌÜÆ¬¤òÇ®¤¯¤µ¤»¡¢MC¤Î»³ºê°é»°Ïº¤âÎÞ¤òÎ®¤¹¡£
Î¾¿Æ¤È¤Î¿ô¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¿Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤ËÉã¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢25Ç¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Î±ÇÁü¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸Á°¤ÎÊì¤Î»Ñ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²þ¤á¤ÆÊì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ÔÂ¼¤¬Êì¤«¤é¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¾ð¡É¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂ÷¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
»ÔÂ¼Àµ¿Æ
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç»ÔÂ¼¤ÎÂ©»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëSixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤Ï¡¢»ÔÂ¼¤¬¸«¤»¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈäÏª¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢59ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÉã¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÂ©»Ò2¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÔÂ¼¡£µ±¤Â³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Î»Ù¤¨¡×¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤Î¤Þ¤Þ²ÈÂ²4¿Í¤Ç²á¤´¤¹Æü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹¡£»ÔÂ¼²È¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î·Á¡É¤È¤Ï¡£
¡Ö¿Í¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤È¤³¤í¤ÏÊì¿Æ(¤æ¤º¤ê)¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿»ÔÂ¼¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËèÈÕÃÙ¤¯¤Þ¤Çµï¼ò²°¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â©»Ò¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤®¤Ä¤Å¤±¤¿Ë´¤Êì¡¦¤³¤¦¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£Àî±Û¤Î¿Í¡¹¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢Â©»Ò¤Î³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò´î¤ÖÊì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢»ÔÂ¼¤Ï»×¤ï¤ºÌÜÆ¬¤òÇ®¤¯¤µ¤»¡¢MC¤Î»³ºê°é»°Ïº¤âÎÞ¤òÎ®¤¹¡£
Î¾¿Æ¤È¤Î¿ô¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¿Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤ËÉã¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢25Ç¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Î±ÇÁü¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸Á°¤ÎÊì¤Î»Ñ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²þ¤á¤ÆÊì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ÔÂ¼¤¬Êì¤«¤é¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¾ð¡É¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂ÷¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì