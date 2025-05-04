¥«¥Ä¥ª¡¢Íá¼¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¼«Æ°²»À¼¤òÀ¼¥Þ¥ÍºÆ¸½¡¡¥¿¥é¥ª¶Ã¤¬¤¯
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË18:30¡Á)¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¡×¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Âç»ö¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ï·×²èÅª¤Ë¡×¤ò¡¢¤¤ç¤¦4Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¡×
¡û¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¡×
¥¿¥é¥ª¤Ï¡¢¥ê¥«¤Î²È¤ÎÍá¼¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¯¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¥¿¥é¥ª¤Ï¥µ¥¶¥¨¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¦¥Á¤Ë¤â¤·¤ã¤Ù¤ë¤ªÉ÷Ï¤¤¬Íß¤·¤¤¤È¸À¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¥³¥Ã¥½¥êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ä¥ª¤¬¡¢¥¿¥é¥ª¤ÎÆþÍá»þ¤Ë¡¢Ã¦°á½ê¤«¤é¡ÖÅò²Ã¸º¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÍá¼¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÀ¼¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¡¢¥¿¥é¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£
¡û¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Âç»ö¡×
Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤¿¥µ¥¶¥¨¤Ï¡¢ËÜ²°¤Ç¡¢Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ¤Î¿·´©¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£Çã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¼çÉØÃç´Ö¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Îµ¢¤ê¤ËËÜ²°¤Ø´ó¤ê¡¢ËÜ¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¶É¡¢Çã¤ï¤º¤Ëµ¢¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡û¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ï·×²èÅª¤Ë¡×
ÇÈÊ¿¤ÏÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤ÇÎ¹¹Ô¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢Å¹°÷¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ë²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÇÈÊ¿¤ÏÍ½Ìó¤¹¤ë¤Î¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£µ¢¤êÆ»¤Ç¥Þ¥¹¥ª¤È²ñ¤¤¡¢ÇÈÊ¿¤¬»ö¾ð¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¥Þ¥¹¥ª¤Ï²ÈÂ²¤ËÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Âç»ö¡×
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ï·×²èÅª¤Ë¡×
(C)Ä¹Ã«ÀîÄ®»ÒÈþ½Ñ´Û
¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¡×
¡û¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¡×
¥¿¥é¥ª¤Ï¡¢¥ê¥«¤Î²È¤ÎÍá¼¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¯¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¥¿¥é¥ª¤Ï¥µ¥¶¥¨¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¦¥Á¤Ë¤â¤·¤ã¤Ù¤ë¤ªÉ÷Ï¤¤¬Íß¤·¤¤¤È¸À¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¥³¥Ã¥½¥êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ä¥ª¤¬¡¢¥¿¥é¥ª¤ÎÆþÍá»þ¤Ë¡¢Ã¦°á½ê¤«¤é¡ÖÅò²Ã¸º¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÍá¼¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÀ¼¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¡¢¥¿¥é¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£
Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤¿¥µ¥¶¥¨¤Ï¡¢ËÜ²°¤Ç¡¢Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ¤Î¿·´©¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£Çã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¼çÉØÃç´Ö¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Îµ¢¤ê¤ËËÜ²°¤Ø´ó¤ê¡¢ËÜ¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¶É¡¢Çã¤ï¤º¤Ëµ¢¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡û¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ï·×²èÅª¤Ë¡×
ÇÈÊ¿¤ÏÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤ÇÎ¹¹Ô¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢Å¹°÷¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ë²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÇÈÊ¿¤ÏÍ½Ìó¤¹¤ë¤Î¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£µ¢¤êÆ»¤Ç¥Þ¥¹¥ª¤È²ñ¤¤¡¢ÇÈÊ¿¤¬»ö¾ð¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¥Þ¥¹¥ª¤Ï²ÈÂ²¤ËÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Âç»ö¡×
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ï·×²èÅª¤Ë¡×
(C)Ä¹Ã«ÀîÄ®»ÒÈþ½Ñ´Û