¡ÚÂçºåËüÇî¡Û¤ÎÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÎÌÌÀÑ61,035Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¥®¥Í¥¹Ç§Äê!? ¤É¤ì¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¤«ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡©¡ã2Ê¬¤Ç¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë²òÀâ¡ä
¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢¤â¤Ã¤È¿ô»ú¤Ë¶¯¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¿¦¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö»»¿ô¤ä¿ô³Ø¤ÏÂç¥¥é¥¤¡Ä¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Ï¤â¤¦Äü¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¶å¶å¤Ê¤É¤Î¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥é¥¯¤Ê·×»»¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤Ê·×»»¤ò¤¦¤Þ¤¯¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¿·´©¡Ø¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤ò²òÌÀ¤·¤¿°ìºý¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ü¤ê·×»»¥Æ¥¯¡×¤òÃÎ¤ì¤ëËÜ½ñ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Î¤È¤é¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¡Ö61,035.55Ö¡×¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
2025Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¡¢²ñ¾ì¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ÎµðÂç¤Ê·úÃÛÊª¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÌÀÑ¤¬¤Ê¤ó¤È61,035.55Ö¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹µÏ¿¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö61,035.55Ö¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹¤µ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ë¤¯¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê·úÊª¤È¡Ö¤¯¤é¤Ù¤ë¡×¤È°ìµ¤¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ô»ú¤Î¤È¤é¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿È¶á¤Ê¶ñÂÎÎã¤Ç¿ô»ú¤ò¤È¤é¤¨¤Ê¤ª¤¹
Îã¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î·úÃÛÌÌÀÑ¤ÏÌó47,000Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÎã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î¥¿¥ï¡¼ÉôÊ¬¤È³¹¶èÉôÊ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÌÌÀÑ¤¬Ìó36,900Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ï¤½¤Î1.6ÇÜ¤Î¹¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ó¤ÊÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¡¢¡Ö¤Á¤¤¤µ¤¯¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö61,035.55Ö¡×¤È¤¤¤¦ÌÌÀÑ¤òÀµÊý·Á¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤61,000Ö¤Ç¤¹¤Í¡£Ê¿Êýº¬¤ò¼è¤ë¤È¡¢°ìÊÕ¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó247m¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìó250m»ÍÊý¤ÎÀµÊý·Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã»µ÷Î¥Áö¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯1ËÜ¡á100m¡Ë¤¬2.5ËÜÊ¬¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êµðÂç¤Ê·úÃÛÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´¶³ÐÅª¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡Ö¤¯¤é¤Ù¤ë¡×¡Ö¤Á¤¤¤µ¤¯¤¹¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤¯¤é¤Ù¤ë¡×¡Ö¤Á¤¤¤µ¤¯¤¹¤ë¡×¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿ô»ú¤ò¼«Ê¬¤¬¤ï¤«¤ëÃ±°Ì¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¿¤ÀÂç¤¤Ê¿ô»ú¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¾®¤µ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¿ô»ú¤Ë¼å¤¤¿Í¤Ï¡¢Ìó¡Ö6ËüÖ¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçºåËüÇî¤òË¬¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤Îµ¬ÌÏ´¶¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤äÍý²òÅÙ¤¬¥°¥Ã¤È¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¹©É×¤È°Õ¼±¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë