»³ËÜÍ³¿¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÅÁã¡Äµ¼Ô¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈµÕ¼ÁÌä¡É¤â¡Ö¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¡×
»³ËÜÍ³¿¤¬¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤ÎµÕ¼ÁÌä¡Ä¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¼èºà¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡¡ÎäÀÅ¤Ê¿´ÇÛ¤ê¤«¤é¤â¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î´ÓÏ½¤¬¾ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£6²ó2»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òÈäÏª¡£91µå¤ÎÎÏÅê¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨0.90¡£Å¨ÃÏ10Ï¢Àï¤Î½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î±Õ¾½²èÌÌ¤Ç»î¹çÆüÄø¤ò¸«¤Æ¡¢¤Õ¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¼èºà¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡°ÜÆ°¤â¤Î¤¹¤´¤¤µ÷Î¥¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡£°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤È¤¢¤ê¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ÎÍ×ÎÎ¤âÆÀ¤Æ¤¤¿¡£¡Ö7·î¤Ë¥Ü¥¹¥È¥ó±óÀ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊµÈÅÄ¡ËÀµ¾°¤µ¤ó¡¢¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©¡¡ËÍ¤â7·î¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÀèÇÚ¡É¤ÎÆ°¸þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¤Ï»þº¹¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂ¿¡¹¤¤¤ë¤¬Ï¢Íí¤ÏÉÑÈË¤Ë¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö»³²¼½ØÊ¿Âç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡T¡Ê-²¬ÅÄ¡Ë¤µ¤ó¡¢°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤â¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡©¡¡¹ÈÎÓ¡¢·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾Ð´é¤Ç¿Ò¤Í¤ë¤Î¤¬¡¢»³ËÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö³«Ëë¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£º£¤¤¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÁ°´ÆÆÄ¤Î¡ËÃæÅè¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ê¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¡Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥â¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËËÍ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸ÅÁã¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¸å¡¢°ÕÃÏ°¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£²¿¤«¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈµÕ¼ÁÌä¡É¤¬¤¤¿¡£¡Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿Æü´Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡£ÀäÂÐ¡¢ÆüËÜ¤Ç±ü¤µ¤ó¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Ï¢Íí¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âµ¤¸¯¤¤¤ÎÃË¡£¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¡£¡Ê¿¿¼Æ·ò / Ken Mashiba¡Ë