¡ÚÆÈÀê¹ðÇò¡ÛÃæ¹ñ°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥àÎ¨¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¡¦¾åÂ¼·ò°ì»á¡¡WÇÕ½Ð¾ì·ü¤±¤¿¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÇÔÂà¡ÄÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÄó¸À¡Ö¥ê¡¼¥°²½¤È»ØÆ³¼Ô°éÀ®¤¬ÁáµÞ¤ËÉ¬Í×¡×
º£Ç¯4·î¡¢ÃæÅì¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç17ºÐ°Ê²¼¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¾åÂ¼·ò°ì»á¡£¤³¤ÎÇ¯Âå¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï2005Ç¯°ÊÍè¡¢À¤³¦Âç²ñ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ØÃæ¹ñ¤òÆ³¤±¤ë¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¾åÂ¼´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢16¥Á¡¼¥àÃæ¡¢¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¡¢2ÀïÌÜ¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤ËÏ¢ÇÔ¤·¡¢½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´üÂÔ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¾åÂ¼»á¤Ïº£¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£¾åÂ¼»á¤ÏFNN¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¸½¾õ¤ä²ÝÂê¡¢¤½¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¤âÃæ¹ñ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¼¡¼»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÇÔÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
»ä¼«¿È¤ÏÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1ÀïÌÜ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤ÏºÇ½é¤ËÎÉ¤¤¥²¡¼¥à¤ÎÆþ¤êÊý¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2ÀïÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´°Á´¤Ê¸½¾ì²ðÆþ¤¬¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢»î¹ç¤ÎÀï½Ñ¤Ê¤ÉÀï¤¤Êý¤â·è¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
¤½¤â¤½¤âÂç²ñ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÃÊ³¬¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì²ðÆþ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬Á´¤ÆÇÓ½ü¤·¤Æ¤ä¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¸½¾ì²ðÆþ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
´ÉÍý¼Ô¤¬¤¤¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤ËÄÌÃ£¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¾åÀÊ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁ´ÉôÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬Áª¤Ó¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁ´¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï½ã¿è¤Ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¤â¿§¡¹¤Ê´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤âÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤«¤é¸½¾ì²ðÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
½ã¿è¤ËÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤ä¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨Êý¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë»ä¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ìÉô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ç¼ÆÀ¤»¤º¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥°Àï3»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ªÀï¤Î¥¿¥¤¤Î»î¹ç¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤¿¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡½¤«¤é5¿Í°ã¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤È°ã¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÁª¼ê¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò³°Éô¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬»×¤¦¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÁ°Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤Ë¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë1¿Í¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤Ï»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¿§¡¹¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Î½éÀï¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸½¾ì²ðÆþ¡×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
¤½¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À1»î¹çÌÜÉé¤±¤Æ¤â2»î¹çÌÜ¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢3»î¹çÌÜ¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È1»î¹çÌÜ¤ËÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ä¤êÊý¤òÆÍÁ³ÊÑ¤¨¤ëÊý¤¬¤à¤·¤í»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
½éÀï¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤¿¸¶°ø¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò½¤Àµ¤¹¤ì¤Ð2»î¹çÌÜ¤«¤é¤â½½Ê¬¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2»î¹çÌÜ¤Î¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Àï½ÑÌÌ¤Ç¾å¤«¤é¤Î¸½¾ì²ðÆþ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Àï¤¤Êý¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÀï¤¤Êý¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë¶¯¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¼¡¼Ãæ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¾åÂ¼´ÆÆÄ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
Áª¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯¡¢ÎÉ¤¤µ÷Î¥´Ö¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤ÈÃæ¹ñ¿Í¥³¡¼¥Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ìËç´ä¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¿Í¥³¡¼¥Á¤â²áµî¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¤Ï²áµî¤Î·Ð¸³¤ò´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë»ä¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ç´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î´Ö¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Î¤À¤«¤é¸½¾ì²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯¤¯µñÈÝ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
¤½¤ì¤Ï²¿ÅÙ¤âÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â·ë¶É¤Ï´ÉÍý¼ÔÂ¦¤«¤é¡Ö¾å¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤êÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¸å²ù¤Ï»ä¤¬¤½¤ì¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë¶¯¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
º£²ó¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃæ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤Ïº£¤Ç¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
¤·¤«¤·¡¢²ÄÇ½À¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¹â¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¤½¤ì¤¾¤ìÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°Ù¡¢Ãæ¹ñ¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤³¤«¤éÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï°ã¤¦Î©¾ì¤«¤é¤âÃæ¹ñ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼º£¸å¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
1¤Ä¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»î¹ç¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ðËÜµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö»ß¤á¤ë¡×¡Ö½³¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÇ¯´Ö¤Ç¤ï¤º¤«¤ÊÆü¿ô¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂåÉ½¤À¤±¤Î³èÆ°¤ÇÁª¼ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤òÎã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤Èº£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬³¤³°¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÏÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¸Ä¿Í¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆü¾ï¤«¤é¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î»î¹ç¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤Î»î¹ç¤Ï¤¢¤ë»þ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ°ì¶Ë½¸Ãæ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤ò²þ¤á¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀï¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÃæ¹ñ¿Í»ØÆ³¼Ô¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë»ØÆ³¼Ô°éÀ®¤È¥ê¡¼¥°Àï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ°È÷¤¹¤ë¡¢¤³¤Î£²¤Ä¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ìÅÙÃæ¹ñ¤Ç³Ø¤Ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤
¡¼¡¼ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È¤Î·ÀÌó¤ÏËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç4·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç·ÀÌó½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢5·î1Æü¤«¤é¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹½£¤Ë¤¢¤ë¿·¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¿·¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢º£¤Ï°éÀ®Ç¯Âå¤·¤«¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂç²ñ¤ÎÇÔÂà¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤µ¤é¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç·ÀÌó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÃæ¹ñ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾åÂ¼·ò°ì»á¡§
¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤ê¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¤Æ³§¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÃæ¹ñ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¶ÅÏ¤·Åª¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï°éÀ®¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤ò½ª¤¨¤Æ
Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾åÂ¼»á¡£ÆüËÜ¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¡¢¼Ò²ñ¤äÀ¯¼£ÂÎÀ©¤¬°Û¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤ÇÆü·Ï´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¸ò¾Ä¤·ÁÐÊý¤Ç·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³°Éô¤«¤é¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤êÈ¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£¾åÂ¼»á¤Ï¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾åÂ¼»á¤Ï¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ´¤Æ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë¶¯¤µ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¾åÂ¼»á¤ÏÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È¤Î·ÀÌó¤ò4·î¤Ç½ª¤¨¡¢5·î¤«¤é¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÇºÆ¤Ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¾åÂ¼»á¤ÎºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼èºà¡¦¼¹É®¡§FNNËÌµþ»Ù¶É ²ÏÂ¼ÃéÆÁ¡Û