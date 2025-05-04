»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢SixTONES¤Èµæ¶Ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥²¡¼¥à¡¡¤½¤Ð¤Î¥¿¥ìÂÐ·è¤Ç¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¥Õ¥é¥ó¥ÙºÆÄ©Àï
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬¡¢¤¤ç¤¦4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£SixTONES¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¡Ë¤È°ì½ï¤Ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥é¥°¥é¡È¥Û¥¦¥¡É¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛµþËÜÂç²æ¤Î´í¤¦¤¤»Ñ¡Ä¥¿¥ì¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤àSixTONES
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢ÁÝ½ü¤Î»þ´Ö¤ËÃ¯¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÌ¾¤â¤Ê¤Í·¤Ó¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡£¼ê¤Ë¾è¤»¤¿µðÂç¤Ê¥Û¥¦¥¤ò¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤º¤Ë1Ê¬´ÖÊÝ¤Æ¤ë¤«¶¥¤¦µæ¶Ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥²¡¼¥à¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥Û¥¦¥¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈÖÁÈÆÃÀ½¤ÎÄ¹¤µ2.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¥Û¥¦¥¡£ÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¤Î¾å¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ç÷¤êÍè¤ë¾ã³²Êª¤ä¶¯É÷¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¡¢1Ê¬´ÖÂÑ¤¨ÀÚ¤ë¡£
¡¡°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¡¢²Ì´º¤ËÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¹âÃÏ¡¢¾¡Éé¶¯¤¤¥ß¥é¥¯¥ëÃË¡¦¾¾Â¼¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼1¤Î¹â¿ÈÄ¹¡¦¥¸¥§¥·¡¼¤¬¼¡¡¹Ä©Àï¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¤Ã¤Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Î»ý¤Á¼çŽ¥µþËÜ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¤½¤¦¡ª¡Ê¥Û¥¦¥¤È¡Ë1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÀ®¸ù¤ò³Î¿®¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¶É·Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ç¡ÈÌîÀ¸»ù¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¿¹ËÜ¤Ï¡Ö²¿¤«Æ°¤¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤éÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈDASH¤Î·Ð¸³¤¬¥¢¥À¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸µÌîµå¾¯Ç¯¡¦ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬Ä¹¤¯¤Ç¤¤ì¤Ð¥â¥Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥â¥ÆÃË¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£Ô¥½½Ïº¤â¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥³¥ì¤ä¤ë¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÎÉñ´ì¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÂÎ´´¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤Ç¶¼°Ò¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÂç¹¥Êª¤Ë¹ç¤¦¥¿¥ì¤À¤±¤òºî¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ð¥È¥ë¡Ö¥¿¥ì¤À¤±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¹âÃÏ¡õµþËÜ¥Á¡¼¥à¤È¾¾Â¼¡õ¿¹ËÜ¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Ô¥½½Ïº¤ÎÂç¹¥Êª¡¦¤½¤Ð¤Ë¹ç¤¦¥¿¥ì¤Ç¾¡Éé¡£¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦Ô¥½½Ïº¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡¢¤¤Î¤¦¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ê¤½¤Ð¤Ï¡ËÁÇºà¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¿¥ì¤Ç¼ÙËâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤Ä¶¿É¸ý¥â¡¼¥É¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬4¿Í¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¡¡¾¾Â¼¡õ¿¹ËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥Õ¥ì¥ó¥Á¡É¤Ê¤Î¤Ë¡¢»È¤¦¿©ºà¤ÏÀÅ²¬¸©¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¾¾Â¼¤ÎÃÏ¸µŽ¥ÀÅ²¬¤Î¶âÌÜÂä¤ä¡¢¤Î¤ê¤ÎÄÑ¼Ñ¡¢¥¦¥Ê¥®¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¿©ºà¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¡¢Ô¥½½Ïº¤Ï¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é¡ÖÀµÄ¾¡¢ÈùÌ¯¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾Â¼¤¬µ´Ìç¤Î¥Õ¥é¥ó¥Ù¤ËºÆÄ©Àï¡£Á°²ó¤Î¼ºÇÔ¤¬SNS¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê»Ñ¤ò¤µ¤é¤·¤¿¾¾Â¼¤À¤¬¡¢´°àú¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Ù¤ò·è¤á¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹âÃÏ¡õµþËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÏÂ¿©¡£¥á¥¤¥ó¿©ºà¤ÏµðÂç¥Þ¥°¥í¤Î¥«¥Þ¡£Á°²ó¤Î¡Ö¾Æ¤Æù¤Î¥¿¥ìÂÐ·è¡×¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÎÁÍý¼«ËýŽ¥¹âÃÏ¤Î¡È¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¡É¤ËÔ¥½½Ïº¤ÎÌÜ¤â¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹âÃÏ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µþËÜ¤¬¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È²¡¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ô¥½½Ïº¤Î¹¥Êª¡¦¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÕ¤±Â¤¹¿©ºà¤¬»Â¿·¤¹¤®¤Æ¡¢Ô¥½½Ïº¤â¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ£!?¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÄ¶ÌäÂêºî¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£×ÖÅÙ°ìÀÚ¤Ê¤·¤ÎÔ¥½½Ïº¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î¥¿¥ì¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Â©»ÒŽ¥»ÔÀî¿·Ç·½õ¤¬¡¢²ÈÂ²¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ô¥½½Ïº¥Ñ¥Ñ¤Î²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂçË½Ïª¡£ÉñÂæ¾å¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤Ô¥½½Ïº¤ÎÁÇ´é¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛµþËÜÂç²æ¤Î´í¤¦¤¤»Ñ¡Ä¥¿¥ì¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤àSixTONES
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢ÁÝ½ü¤Î»þ´Ö¤ËÃ¯¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÌ¾¤â¤Ê¤Í·¤Ó¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡£¼ê¤Ë¾è¤»¤¿µðÂç¤Ê¥Û¥¦¥¤ò¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤º¤Ë1Ê¬´ÖÊÝ¤Æ¤ë¤«¶¥¤¦µæ¶Ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥²¡¼¥à¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥Û¥¦¥¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈÖÁÈÆÃÀ½¤ÎÄ¹¤µ2.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¥Û¥¦¥¡£ÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¤Î¾å¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ç÷¤êÍè¤ë¾ã³²Êª¤ä¶¯É÷¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¡¢1Ê¬´ÖÂÑ¤¨ÀÚ¤ë¡£
¡¡Æ±¶É·Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ç¡ÈÌîÀ¸»ù¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¿¹ËÜ¤Ï¡Ö²¿¤«Æ°¤¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤éÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈDASH¤Î·Ð¸³¤¬¥¢¥À¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸µÌîµå¾¯Ç¯¡¦ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬Ä¹¤¯¤Ç¤¤ì¤Ð¥â¥Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥â¥ÆÃË¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£Ô¥½½Ïº¤â¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥³¥ì¤ä¤ë¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÎÉñ´ì¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÂÎ´´¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤Ç¶¼°Ò¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÂç¹¥Êª¤Ë¹ç¤¦¥¿¥ì¤À¤±¤òºî¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ð¥È¥ë¡Ö¥¿¥ì¤À¤±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¹âÃÏ¡õµþËÜ¥Á¡¼¥à¤È¾¾Â¼¡õ¿¹ËÜ¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Ô¥½½Ïº¤ÎÂç¹¥Êª¡¦¤½¤Ð¤Ë¹ç¤¦¥¿¥ì¤Ç¾¡Éé¡£¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦Ô¥½½Ïº¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡¢¤¤Î¤¦¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ê¤½¤Ð¤Ï¡ËÁÇºà¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¿¥ì¤Ç¼ÙËâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤Ä¶¿É¸ý¥â¡¼¥É¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬4¿Í¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¡¡¾¾Â¼¡õ¿¹ËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥Õ¥ì¥ó¥Á¡É¤Ê¤Î¤Ë¡¢»È¤¦¿©ºà¤ÏÀÅ²¬¸©¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¾¾Â¼¤ÎÃÏ¸µŽ¥ÀÅ²¬¤Î¶âÌÜÂä¤ä¡¢¤Î¤ê¤ÎÄÑ¼Ñ¡¢¥¦¥Ê¥®¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¿©ºà¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¡¢Ô¥½½Ïº¤Ï¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é¡ÖÀµÄ¾¡¢ÈùÌ¯¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾Â¼¤¬µ´Ìç¤Î¥Õ¥é¥ó¥Ù¤ËºÆÄ©Àï¡£Á°²ó¤Î¼ºÇÔ¤¬SNS¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê»Ñ¤ò¤µ¤é¤·¤¿¾¾Â¼¤À¤¬¡¢´°àú¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Ù¤ò·è¤á¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹âÃÏ¡õµþËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÏÂ¿©¡£¥á¥¤¥ó¿©ºà¤ÏµðÂç¥Þ¥°¥í¤Î¥«¥Þ¡£Á°²ó¤Î¡Ö¾Æ¤Æù¤Î¥¿¥ìÂÐ·è¡×¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÎÁÍý¼«ËýŽ¥¹âÃÏ¤Î¡È¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¡É¤ËÔ¥½½Ïº¤ÎÌÜ¤â¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹âÃÏ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µþËÜ¤¬¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È²¡¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ô¥½½Ïº¤Î¹¥Êª¡¦¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÕ¤±Â¤¹¿©ºà¤¬»Â¿·¤¹¤®¤Æ¡¢Ô¥½½Ïº¤â¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ£!?¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÄ¶ÌäÂêºî¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£×ÖÅÙ°ìÀÚ¤Ê¤·¤ÎÔ¥½½Ïº¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î¥¿¥ì¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Â©»ÒŽ¥»ÔÀî¿·Ç·½õ¤¬¡¢²ÈÂ²¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ô¥½½Ïº¥Ñ¥Ñ¤Î²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂçË½Ïª¡£ÉñÂæ¾å¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤Ô¥½½Ïº¤ÎÁÇ´é¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£