¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡×µ×ÊÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª±Ñ²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬33G11A¤ÎÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼Êä¶¯¤Ë¡È»ë»¡´°Î»¡É¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ª ÅÁÀâFW¤È¡ÖÆ±¤¸Æ»¤òÃ©¤ë¡×
¡¡±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢£µ¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê20²óÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÏ¢ÇÆ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥×¥ì¥ß¥¢²¦¼Ô¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥µ¥é¡¼¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢µÞÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç33¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ø¤Î´Ø¿´¤À¡£
¡ØFOOTBALLFANCAST¡Ù¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥À¥ë¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤ÎÆ»¤òÃ©¤ë33¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡È¶Ã°ÛÅª¤Ê¡É¥¨¡¼¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖThe Boot Room¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥Þ¥¨¥À¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Þ¥¨¥À¤Ï°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÁ°ÅÄ¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬»Ä¤ê¤ï¤º¤«£²Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Áá¡¹¤Ë·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ºò²Æ¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬2500Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁª¼ê¤òÇäµÑ¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é£±Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢Á°ÅÄ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÜÀÒ¶â¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦Äù¤á³ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÁÀâ¤Î¥±¥Ë¡¼¡¦¥À¥ë¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤¬Ã©¤Ã¤¿¡¢¥°¥é¥¹¥´¡¼ÅìÉô¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡²÷Â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÁèÃ¥Àï¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¤½¤Î¥×¥ì¥ß¥¢²¦¼Ô¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥µ¥é¡¼¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢µÞÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç33¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ø¤Î´Ø¿´¤À¡£
¡ØFOOTBALLFANCAST¡Ù¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥À¥ë¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤ÎÆ»¤òÃ©¤ë33¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡È¶Ã°ÛÅª¤Ê¡É¥¨¡¼¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÁ°ÅÄ¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬»Ä¤ê¤ï¤º¤«£²Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Áá¡¹¤Ë·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ºò²Æ¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬2500Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁª¼ê¤òÇäµÑ¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é£±Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢Á°ÅÄ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÜÀÒ¶â¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦Äù¤á³ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÁÀâ¤Î¥±¥Ë¡¼¡¦¥À¥ë¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤¬Ã©¤Ã¤¿¡¢¥°¥é¥¹¥´¡¼ÅìÉô¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡²÷Â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÁèÃ¥Àï¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô