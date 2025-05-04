ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¤ä¤é¤«¤·ÌÀ¤«¤¹¡¡¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½¡ÖÂçÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç±ØÅÁÉô¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤Î¡Öwith MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤ä¤é¤«¤·¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¸¶´ÆÆÄ¤Ï2022Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î»þ¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡ÖÄ«¤Î7»þ20Ê¬¤Ë¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÆâ¤Î½¸¹ç¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¹¥¤Ë1¶è¤«¤é10¶è¤ÎÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¡È¤è¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÈ¢º¬±ØÅÁ»Ï¤Þ¤ë¤¾¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï2Æü¤Î±ýÏ©¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉüÏ©¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Îµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁ°Æü¤Ë¥Ð¥ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡¢¡ÈÁá¤¯¾Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦1²óÅê¹Æ¤·¤¿¤é¤Í¡£²¿¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¤Î¾®Æ½±ÑÆó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¥µ¥é¤Ã¤ÈÏÃ¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¼«¿È¤â¹â¹»¤Þ¤ÇÎ¦¾å¶¥µ»¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸2¿Í¤¬ÀÄ³ØÂç¤Ë¤âÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö&TEAM¡×¤ÎK¤Ï¡Ö¶è´Ö¤È¤«ËÜÅö¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ç¡¢¡ÊÀÄ³ØÂç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤È¡ËÈ¢º¬±ØÅÁÁ°¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡È¤É¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Áö¤ê¤¿¤¤¶è´Ö¤â¸À¤ï¤º¡¢¡È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¤Ç¤âÂç¿Í¿ô¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¥¢¥Ê¤â¡ÖÁª¼ê¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¡Ä¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬Á°Æü¤ËÃ¯¤¬¤É¤³¤òÁö¤ë¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤¾¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±Á´ÂÎ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÀ¸ÅÌ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Ð¥é¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤è¡ª¡É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ±Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢±ýÏ©¡¢ÉüÏ©¡¢Áí¹ç¤È¤âÀÄ³ØÂç¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£