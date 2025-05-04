¡Ö¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡×¡¡²¸¿Í¤ÏÂç¸æ½ê¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¿åÌî¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¥á¡¼¥ë¤ò¡×
¡¡ÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡×¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤Î¡Öwith MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²¸¿Í¤Ç¤¢¤ëÂçÊª¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡99Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡×¡£ÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤ä¸üÌÚ»Ô¤ÇÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¡¢06Ç¯¡ÖSAKURA¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¹ÈÇò¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Â¸ºß¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®ÅÄÏÂÀµ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ²¬À»·Ã¤Ï¡¢¾®ÅÄ¤È¿åÌîÎÉ¼ù¤Î´Ø·¸¤ò¡Ö¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¡£À¨¤¯¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿åÌî¤Ï¡¢13Ç¯¤Ë¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤¬ÍèÆü¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¾®ÅÄ¤«¤é¡Ö¿åÌî¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯¤«¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿§¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ë¡×¤È¤·¡¢17Ç¯¤Î³èÆ°µÙ»ß¡¢21Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤Ê¤É¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡È²¿Ç¯¤«¤¿¤Ã¤¿¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤ò´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥µ¥é¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Ëè²óËè²óÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊýµÈ²¬¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ËSAKURA¤Ã¤Æ¶Ê¤ò¾®ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢¾®ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¤³¤Î¶Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ó¥ÝÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ®¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤äÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡È¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤È¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¹Ô¤³¤¦¡É¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£¤Ç¤â²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö²¶¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£