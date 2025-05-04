ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁö¤ê¸«¤Æ¹â¹»»þÂå¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤Î»Ò¤â¤¤¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂçÎ¦¾åÉô¡¦Ä¹µ÷Î¥´ÆÆÄ¤Î¸¶¿¸»á¡Ê58¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤Î¡Öwith MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»»þÂå¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö&TEAM¡×¤ÎK¡Ê27¡Ë¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢¾®³Ø5Ç¯¤«¤éÎ¦¾å¶¥µ»¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃæÄ¹µ÷Î¥¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£2003Ç¯½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡ÖÀÖºä¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤Ç½éÍ¥¾¡¤â¾þ¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¡¡K¤Ï¡Ö¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤â¡ÖK·¯¤ÎÆ±µéÀ¸2¿Í¤¬¡¢¼ÂºÝ»ä¤É¤â¤ÎÉô°÷¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤ËÆ±¤¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡È¤¢¤Î»Ò¤â¤¤¤¤¤Ê¤¢¡É¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤«¤é18ºÐ¤ÎÈà¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ÊÁ°¡¢¸¶´ÆÆÄ¤ÏK¤ò¡Ö¹â¹»¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£