陶芸アーティストユニット「センセラミックワークス(SEN CERAMIC WORKS)」が、個展「live and let live / 共存」 を、メゾン ミハラヤスヒロ福岡直営店舗「メゾンエムワイラボ(Maison (MY) Labo.)」に併設されるギャラリースペース「無責任画廊」で開催する。会期は5月10日から5月18日まで。

【画像をもっと見る】

センセラミックワークスは、柴田宗山、柴田泉の夫妻による陶芸アーティストユニット。寺の住職でありながら陶芸工房を営む「半寺半陶」のライフスタイルを送り、器や花器など日常使いの道具から人生の終焉を包み込む納骨壺まで、暮らしそして生と死に寄り添う「やきもの」を制作している。

同展示では、センセラミックワークスの新作約50点とアーカイヴ作品を展示および販売する。使い込むほどに味わいを深める強度の高い「土もの」と呼ばれる焼き締めの器や、窯の中の温度や配置によって偶然生まれる模様が魅力の自然釉の器を中心に展開。また、薪窯で焼くことで素地の色が変化し独特な表情を魅せる「南蛮ラスター」や「炎色自然釉」と呼ばれる器も用意する。

なお、5月9日17時から20時まで一般入場可能なレセプションパーティーを同会場で開催する。

■live and let live / 共存

会期:2025年5月10日(土) 〜 5月18日(日)

会場:メゾンエムワイラボ(Maison (MY) Labo.)

所在地:福岡県福岡市中央区赤坂 2-3-6 東急ドエルアルス赤坂 1-B

営業時間:12:00〜20:00

定休日:水曜日、木曜日

電話番号:092-753-8518