±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤ÇÀá¡¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØÎ¾ÁÛ¤¤¡Ù¤ÎË¨²ê¡Ô°ìËõ¤Î¼ä¤·¤µ¤È¡¢¤½¤ì¤òÊú¤¯²¹¤«¤µ¡Õ
¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°ÕÌ£¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤¢¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ò¡¢°ìÊýÅª¤ËÎø¤¤Êé¤¦¤³¤È¡×¤È¤¢¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Î¡ÖÎø¤¤Êé¤¦¡×¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÎø°¦¤Î¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¤·»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Ï¤è¤ê¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä°Õ»×ÁÂÄÌ¤ËÉßÞ§¤µ¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¸ÀÍÕ¤À¤í¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡ÙÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
©2025¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡È¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¡É
¡¡±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤ÎÎã¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ¼¤òÌµº¹ÊÌ»¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤Ã¤¿½÷À¡¦ÌÚÈ¨ºÌ²ê¡ÊÀ¾ÅÄ¾°Èþ¡Ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Ò²ñÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÊÈÈ¹ÔÅö»þ¤ÏÌ¤À®Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¶Ë·º¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡ËÃËÀ¡¦ÁýºêÍ×Ê¿¡Ê°ËÅç¶õ¡Ë¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡¢ºîÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ä¥Þ¾ì¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£Áýºê¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¡¢¤Þ¤¿Ì¼¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¡¢¤·¤«¤·´¶¾ð¤ò¤®¤ê¤®¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ª¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÁýºê¤ËÅÇÏª¤¹¤ëºÌ²ê¡£
¡¡¤·¤«¤·Áýºê¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡¢¤Ï¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¿¿Ùõ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤À¸ÊÖ»ö¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î²Ì¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ºÌ²ê¤ÎÌä¤¤¤Ë¤ÏÀµÌÌ¤«¤éÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö¡Ê¿¦¾ì¤Ë¡ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢ºÌ²ê¤¬Èà¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ë¾è¤ê¤³¤ß¡¢ºÌ²ê¤Ë±¿Å¾¤ò¤¦¤Ê¤¬¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£ºÌ²ê¤Ï¤½¤ó¤ÊÁýºê¤ÎÂÖÅÙ¤ËÊ¿ÀÅ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤òÁýºê¤Ë¸þ¤±¡¢¤ä¤¬¤Æ¼ÖÆâ¤ÏÀ¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤Î½¤Íå¾ì¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢Áýºê¤ËÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±»þ¤ËÈà¤Î¡Ö¶õµ¤¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤µ¡×¤Ë¡¢¤¤¤µ¤µ¤«¤Îº¤ÏÇ¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨È¿¾Ê¤Î»×¤¤¤¬¤«¤±¤é¤Û¤É¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤·¤¼Õºá¤ä¸å²ù¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÎÞ¤äÓË°ö¤Ç¤Ä¤Ã¤«¤¨¤Ê¤¬¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÂÖÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¤ÇºÌ²ê¤¬´ÊÃ±¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«¿È¤ÎÌ¿¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ï¡¢Äã¤¯¤Ê¤¤³ÎÎ¨¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²¿¤«¤·¤é¤Î¸·Ì©¤ÊÄêµÁ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ê´¶¿¨¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤«¡ÖÎ¾»×¤¤¡×¤«¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ºÌ²ê¤¬Áýºê¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±²¼¤Ç¤¢¤ìÌµ°Õ¼±²¼¤Ç¤¢¤ì¡¢Áýºê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬´ÑµÒ¤Ë¤Ï¿ä»¡¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Áýºê¤Ï¤½¤ì¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºÌ²ê¤Î·ã¹·¤«¤é¤â¡¢Î¾¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤¬²¿¤é¤«¤ÎÄÌ¤¸¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÁýºê¤¬É®¼Ô¤Î½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê¤¢¤ë¼ï¤Î½èÀ¤½Ñ¤òÁªÂò¤·¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê½¤Íå¾ì¤¬²óÈò¤Ç¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÎ¾»×¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Áýºê¤¬ºÌ²ê¤Î°Õ»×¤òµâ¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡ÖÎ¾»×¤¤¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¿´¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤â¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬ÂÚ¤ê¤Ê¤¯¿Ê¤à¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÎ¾»×¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿»×ÏÇ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤à¤·¤íÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¿¦¾ì¤¬¥¥â¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤µ¡×
¡¡¤è¤êÆü¾ï¤ËÎ©µÓ¤·¤¿·Á¤Ç¡¢¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Î·àÃæ¤Ç¤½¤¦¤·¤¿Îã¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¿åÂ²´Û¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤í¤¦¡£»Å»ö¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸ì¤ê¡¢Âà¿¦¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¼ã¤¤¿¦°÷¡¦²ÃÂ¼ÂçæÆ¡Ê¿ÛË¬¼îÍý¡Ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¯ÇÛ¤Î¿¦°÷¡¦Â¼¾åÄ¾¹Ô¡ÊÈø¾å´²Ç·¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë¹¥¤«¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¿´¤ò³«¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÍ¥¤·¤²¤ËÎå¤Þ¤¹¡£ÏÂ¤ä¤«¤Ê²ñÏÃ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Î¤Á¡¢ÂçæÆ¤ÏÃ¯¤«¤Ø¤ÎÄÌÏÃ¤Ç¡Ö¿¦¾ì¤¬¥¥â¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤µ¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë¿´¤ò³«¤¯¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¥Þ¥¸»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¼¾å¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤¶¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤µ¤µ¤«¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçæÆ¤¬¤³¤È¤µ¤é¤Ë°¤¤¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÃ¯¤«¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥ä¥â¥ä¤ä³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤òÉ½ÌÌÅª¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤º¡¢²º¤ä¤«¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÂÖÅÙ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÆóÌÌÀ¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï»°ÌÌÀ¡¢»ÍÌÌÀ¡¢¸ÞÌÌÀ¡Ä¡Ä¡Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ë°Õ¼±¤»¤º¤È¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÎÍý¤ËÉÕ¿ï¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤ÎÂ¸ºß¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íËÜºî¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤è¤êÊªÍýÅª¤Ê¼¡¸µ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë3¿Í¤Î¼ã¤¤½÷À¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢22ºÐ¤ÎÁê³ÚÈþºé¡Ê¹À¥¤¹¤º¡¿ÂÀÅÄ·ëÇµ¡Ë¡¢21ºÐ¤ÎÊÒÀÐÍ¥²Ö¡Ê¿ùºé²Ö¡¿µÈÅÄÈÁÇµ²Ú¡Ë¡¢20ºÐ¤Î°¤À¡¤µ¤¯¤é¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡¿ÀÐÄÍ¼·ºÚ»Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢3¿Í¤Î¼ã¤¤½÷À¤À¡£3¿Í¤Ï¸Å¤¤¡¢¤·¤«¤·ÉÊ³Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍÎ´Û¤ËÊë¤é¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡°ì½ï¤ËÄ«¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¡¢¿ÈÄ¹¤òÃì¤Ë¹ï¤à¡£¥Ð¥¹¤ÇÄÌ¶Ð¤·¡¢µ¢Âð¸å¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¤Îø¥Ð¥Ê¤Ë¶½¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ê·àÃæ¤Ç¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤¬¡Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤ÏÀ¹Âç¤Ë¤Õ¤¶¤±¹ç¤¤¡¢À¹Âç¤Ë¾Ð¤¤À¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡¡°ì¸«¤ÏËþ¤ÁÂ¤ê¤¿À¸³è¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¤½¤ÎÀá¡¹¤ËÀ¸¤¸¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹¤Ï¥É¥¢¤ò³«¤«¤º¡¢Æ±Î½¤Ï°§»¢¤òÊÖ¤µ¤º¡¢¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢ÅÜ¤ê¤ò¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÉñÂæ¾å¤Ç¶«¤Ü¤¦¤È¡¢´ÑµÒ¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤êÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡Ö»à¸å¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤ª¤è¤½12Ç¯Á°¤Ë¤È¤â¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢À¸¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ©ÀÜ¤·¤¿¡¢¤·¤«¤·À¸¼Ô¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢3¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÀ¸¼Ô¤¿¤Á¤Ë¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆ»¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ÎÍî¤È¤·Êª¤Ëµ¤¤Å¤±¤É¤â¡¢½¦¤Ã¤ÆÅÏ¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ÀÖ»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤â¡¢Âè»°¼Ô¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡É®¼Ô¤¬Á°½Ò¤·¤¿¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤ÎÎã¤Ï¡¢Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¶¦Í¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤«¤ï¤·¹ç¤ª¤¦¤È¤â¤Ê¤ª¿´¤Î¿¼Éô¤¬¸òºø¤·ÆÀ¤Ê¤¤¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢3¿Í¤Ï¤½¤â¤½¤â³°Éô¤Î¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹µ¡²ñ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èþºé¡¢Í¥²Ö¡¢¤µ¤¯¤é¤Îå«¤Ï¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¡½¡½Â¿¾¯¤Î°Õ»×¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿¼¤¯»×¤¤¤ä¤ë¡ÖÎ¾»×¤¤¡×¤Î¾õÂÖ¡½¡½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·àÃæ¤Ç´öÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ä¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¡×¡Ö¤¿¤À¤Î¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¡×¡Ö¤ªÏÃ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤«¤é¤½¤ì¤¬Î»²ò¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·è¤·¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¾¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÂ³°´¶¤ò¶¯¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Àá¡¹¤Ë¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡ÖÎ¾ÁÛ¤¤¡×¤ÎË¨²ê
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢3¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ê³°¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î¡ËÅ·µ¤Í½Êó¤òÊ¹¤¯¥é¥¸¥ª¤«¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê²»À¼¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥é¥¸¥ª¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤¤¡¢3¿Í¤ÏÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢À¸Á°¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤È¤«¤«¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½ÅÂç¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Êª¸ì¤Î¿ä°Ü¤òÂÎ´¶¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì´ÑµÒ¤¬¡¢À¸¼Ô¤¿¤Á¤¬½»¤à¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¡¢Èþºé¡¢Í¥²Ö¡¢¤µ¤¯¤é¤ÎÀ¤³¦¤¬¤É¤³¤«¤Ç¸ò¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÀ³Î¤Ê¸ò¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Ï¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÈá´ÑÅª¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë½ª»Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÀ³Î¤Ê¸ò¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤¿¤·¤«¤Ë3¿Í¤ÈÀ¸¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ¾»×¤¤¡×¤¬À¸µ¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤Î¤À¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÀá¡¹¤Ë¡ÖÎ¾»×¤¤¡×¤ÎË¨²ê¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÌ²ê¤¬Ì¼¡¦³¤²»¤Èºî¤Ã¤¿»°Æü·î·¿¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£ºÌ²ê¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿Í¥²Ö¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¾Æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ò¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤¬¹¥¤¡×¤È»°Æü·î·¿¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ò»Ø¤µ¤¹¡£¤¸¤Ä¤ÏºÌ²ê¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä´Íý¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢Êì¤È¼«¿È¤Î»à¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ëå¤È°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÈá¤·¤ß¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿Í¥²Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËºÌ²ê¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë»°Æü·î·¿¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Èþºé¤¬¸½À¤¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹Ä¾Á°¤Ëºî¤Ã¤¿¡¢¡Ø²¦ÈÞ¥¢¥°¥ê¥Ã¥Ô¥Ê¤ÎÊÒ»×¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²»³Ú·à¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ³¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¥¢¥°¥ê¥Ã¥Ô¥Ê¡Ù¤Ë¹ç¾§ÃÄ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¹â¿ùÅµ¿¿¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡¿ÎÓ¿·Îµ¡Ë¤«¤é²»³Ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Èþºé¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¼«¿È¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢12Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥°¥ê¥Ã¥Ô¥Ê¡Ù¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Èþºé¤Î¥Î¡¼¥È¤òÅµ¿¿¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸ò¤ï¤ê¤ÎË¨²ê¤ÏË¬¤ì¤ë¡£Åµ¿¿¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¤Û¤¦¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¦¥³¥ë¥Í¥ê¥¢¤ÎÂæ»ì¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤à¡£
¡¡Âæ»ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ë¥Í¥ê¥¢¤Ï»×¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿²¦ÈÞ¥¢¥°¥ê¥Ã¥Ô¥Ê¤Ë¿´¾ð¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤àÅµ¿¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿Èþºé¤Ï¡¢¼«¿È¤â¥³¥ë¥Í¥ê¥¢¤ÎÂæ»ì¤ÈÂæ»ì¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¢¥°¥ê¥Ã¥Ô¥Ê¤ÎÂæ»ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤À¡£¤ä¤¬¤Æ²»³Ú·à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ë¥Í¥ê¥¢¤È¥¢¥°¥ê¥Ã¥Ô¥Ê¤Ï·ë¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂæ»ì¤òÆÉ¤ß¡¢·à¤Î½ªËë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Èþºé¤ÈÅµ¿¿¤âÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£Èþºé¤Ï¡¢Åµ¿¿¤Ë¤è¤ê¶á¤Å¤¡¢Èà¤òÊú¤¤·¤á¤ë¡£
¹ç¾§¶Ê¤Î²Î»ì¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤³¤È
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¾»×¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿¿ÂÇ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½ªÈ×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¹ç¾§¶Ê¡ØÀ¼¤ÏÉ÷¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡Êºî¶Ê¡§Âçé®ÎÉÂ¿¡¦»³²¦Æ²¤æ¤ê°¡¡¢¤Ê¤ªºî»ì¤Ï¡ÖÌÀ°æÀé¶Ç¡×¤ÎÉ®Ì¾¤ÇµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿ºä¸µÍµÆó¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£ÃæÈ×¡¢3¿Í¤Ï¤«¤Ä¤ÆÀ¸Á°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¹ç¾§ÃÄ¤¬¿·¤¿¤Ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬À¸¼Ô¤¿¤Á¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îý½¬¤Î¤¦¤¨»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î²ÝÂê¶Ê¤³¤½¤¬¡ØÀ¼¤ÏÉ÷¡Ù¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î²Î»ì¤ò°ìÉô°úÍÑ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ò¡¡¤Ï¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ç¤â¡¡ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¡·¯¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë
¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¡¡À¼¤ÏÉ÷¡¡É÷¤ÏÌ´¡¡Èô¤ó¤Ç¤±
¡¡¹â¤¯Èô¤ó¤Ç¤æ¤±
¡¡±Ê±ó¡¡ºÇ²Ì¤Æ¡¡ÌóÂ«
¡¡·¯¤¬¹¥¤¡¡ÇØ¶Ú¤Î¤Ð¤·¤Æ
¡¡¸µµ¤¤Ç¤Í¡¡¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í
¡¡¤¸¤ã¤¢¤Í¡¡¤Þ¤¿¤Í
¡¡¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¡¡²Ö¤¬Ëº¤ì¤Æ¤â¡¡¼ï¤Ï¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤ë
¡¡À¸¤¤ë¤è¤í¤³¤Ó¤ò¡Ó
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²Î»ì¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤È¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿Â¾¼Ô¡½¡½¤½¤ì¤¬»à¼Ô¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÍÆ°×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Â¾¼Ô¡½¡½¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ç¾§¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Èþºé¡¢Í¥²Ö¡¢¤µ¤¯¤é¤Î12Ç¯¤Îµ°À×¤¬²óÁÛ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¡¢3¿Í¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤¬¤Õ¤¿¤¿¤Ó¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢3¿Í¤ÎÉ½¾ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åµ¿¿¤ä»ùÆ¸¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤ë¡£3¿Í¤ÈÅµ¿¿¤ä»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢°Û¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Â¾¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ë²¾Â÷¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î¸òºø¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ä¡Ä
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÎ¾»×¤¤¡×¤Î´¶¿¨¤ò¡¢¤¿¤ó¤Ê¤ë´¶½ý¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡¢¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢3¿Í¤Ï¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò¤É¤³¤«¤Ç´õµá¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤º¡¢¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò°ú¤Â³¤Í¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¯Àè¤ò°Â°×¤Ë¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ä¤¤¤Ó¤Ä¤µ¤â´¶¤¸¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿´¾Ý¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤Ï¡¢3¿Í¤¬Êë¤é¤¹À¤³¦¤ÎÀßÄê¤Ëµ¿Ìä¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º»Ä¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÆùÂÎÅª¤Ê»à¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤âÇ¯¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© À¸¼Ô¤¿¤Á¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¥É¥¢¤Ë¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¿©¤ÙÊª¤äÃå¤ëÉþ¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¤â¤Î¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï3¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ï¡¢¡ÖÁÇÎ³»Ò¡×¤ä¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ß¥ª¥«¥ó¥Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎºÙÉô¤Ï½½Ê¬¤ÊÀ°¹çÀ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¯¡¢ÊªÍý³Ø¤ÎÁÇ¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
´ÑµÒ¤¬¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡½¡½
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤â»×¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤ÏÍý¶þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ê¤é¤º¤·¤â°ø²Ì´Ø·¸¤¬²ðºß¤·¤Ê¤¤¾ðÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ðÆ°¤Ë¡½¡½ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÃ¯¤«¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¿´¤òÍÉ¤êÆ°¤«¤µ¤ì¤ë²áÄø¤Ë¡½¡½¾ÇÅÀ¤òÅö¤ÆÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ÎÅÒ¶â¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬Êú¤¯¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Ï¡¢À®½¢¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃåÃÏ¤ò¤·¤¿¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Ë¼ÂÍøÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¶²¤é¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡½¡½¡£»ä¤¿¤Á¤¬Ã¯¤«¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬Êú¤¯¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤Î¡¢³Î¤«¤ÊÁÃ¤È¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬Ã¯¤«¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¿¿Ùõ¤µ¤Ë¤³¤½ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Èþºé¤¬¡¢Èà½÷¤òµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë³ëÆ£¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÅµ¿¿¤Î¤â¤È¤Ë¶á¤Å¤¡¢¡ÖÅµ¿¿¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤ÎÉ½¾ð¡£Í¥²Ö¤¬¡¢Êì¤Ç¤¢¤ëºÌ²ê¤Î²È¤òË¬¤ì¡¢¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤ÎÉ½¾ð¡£¤µ¤¯¤é¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿Áýºê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÖ¤»¤è¡¢ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¶«¤Ö¤È¤¤ÎÉ½¾ð¡Ä¡Ä¡£¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿´¾ð¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤»×¤¤¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¾»×¤¤¡×¤ÎË¨²ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î½ãÅÙ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Î¶¯¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤â¤Þ¤¿¿´¤Î¿¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ3¿Í¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹Î©¤Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿²È¤ò½Ð¤Æ¡¢Åìµþ¤Î³¹³Ñ¤ÎÃæ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤à¡£¿·¤·¤¤²È¤Î¾ì½ê¤äÆâÁõ¤Î¥×¥é¥ó¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤Ç¤È¤ëÍýÁÛ¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹Èà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Îµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿´ÑµÒ¤Ï¡¢Ï©¾å¤Ë¤Ï¤¿¤·¤«¤Ê²¹¤«¤ß¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡¢Ã¯¤·¤â¤¬¼«¿È¤Î¤¦¤Á¤ËÊú¤¨¤ë¡¢¿´¤ÎÅô¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£Ã¯¤«¤ËÆÏ¤¯°ÊÁ°¤Î¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢¤½¤Î²¹¤«¤ß¼«ÂÎ¤Ï¤±¤Ã¤·¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÎ¾»×¤¤¡×¤ÎË¨²ê¤È¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤ÎÎ¾µÁÀ¤ò¡½¡½°ìËõ¤Î¼ä¤·¤µ¤È¡¢¤½¤ì¤òÊú¤¯²¹¤«¤µ¤ò¡½¡½ÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÈÉÔ²ÄÊ¬¤Ê´¶¾ð¤ÎÂº¤µ¤ò¹â¤é¤«¤Ëëð¤¤¤¢¤²¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¢¨¡Ë¡Ö¥³¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤Î°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È¡£https://kotobank.jp/word/%E7%89%87%E6%80%9D%E3%81%84-463317¡ÊºÇ½ª±ÜÍ÷¡§2025Ç¯4·î27Æü¡Ë
¡Ê¼ãÎÓ ÎÉ¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë