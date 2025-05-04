´äËÜ¸ø¿å¡Ê2022Ç¯6·î»£±Æ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

±é²Î²Î¼ê´äËÜ¸ø¿å¡Ê49¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¿©ÉÊ±ÒÀ¸ÀÕÇ¤¼Ô¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

´äËÜ¤Ï¡Ö¿©ÉÊ±ÒÀ¸ÀÕÇ¤¼Ô¤Î»ñ³Ê¤òÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸ÀÕÇ¤¼Ô¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¶á±Æ¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¿ïÊ¬Á°¤«¤éÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¡Ä«6»þ¤Ëµ¯¤­¤Æ¤ª¤Ë¤®¤ê¤µ¤óºî¤Ã¤Æ8»þ¤Ë¤Ï¥¦¥Á¤ò½Ð¤Æ¡¡¸áÁ°¡¢¸á¸å¤È¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Æ¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ½ªÎ»¡×¤ÈÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Ê¤®¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¡¤ï¤ª¡Á¡¡¸µµ¤½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤¾¤¤¡ª¤Ã¤Æ¡£¾Ð¡¡¾ï¤Ë¤ä¤ëµ¤¤À¤±¤Ï¥Þ¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤®¤Î¾è¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«°û¿©Å¹¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤­¤Ã¤ÈÌò¤ËÎ©¤ÄÆü¤¬¤¯¤ë¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¡×¤È¾­Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤«¤·¡ÖËÜÅö¤ÏëÎ»Ò¤µ¤ó¤È¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤ÆëÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀèÆü¼èÆÀºÑ¤ß¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡¼¡¢¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤òÄº¤­ÀèÇÚ¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£

¤¹¤Ç¤Ë»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÀÐ¸¶ëÎ»Ò¡Ê57¡Ë¤«¤é±þ±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤Èµ­¤·¤¿¡£

¡Öº£Æü¤Î¹Ö½¬¤Ç¿§¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¤Ö¤Ã¤ÆÂçÀÚ¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£