£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¥¬¥ë¥¢¥ï¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö£Ô£Ê¡×¥Ý¡¼¥ºÈäÏª
¡¡£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£á£ë£õ£ô£å£î¡¡£Ç£é£ò£ì£ó£Á£÷£á£ò£ä¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ó£Ð£Ò£É£Î£Ç¡¿£Ó£Õ£Í£Í£Å£Ò¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö£Ô£Ê¡×¥Ý¡¼¥º¤â¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡×¡ÊÃÝÀ¶¿Î´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤â½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤¾¤¦¤¯¤ó¡¢¤¤¤ä°ã¤¦¡¢¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¡×¤È¤¦¤Ã¤«¤êÌòÊÁ¤ò´Ö°ã¤¨¡¢¾Ð¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¡Ê£²£·¡Ë¤ä£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤Îº´Ìî¾½ºÈ¡Ê£²£³¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£