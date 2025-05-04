¡Ö»à¤ÌÁ°Æü¤Ë¡È¤¿¤¹¤±¤Æ¡É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡×¡¡ÀÐ´Ý¿Æó»á¤Ë¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì¡ª¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿»ÔµÄ¤ÎºÊ¤¬¼«»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡¡Â©»Ò¤Ë¸À¤¤»Ä¤·¤¿¡ÖÀäÂÐÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÚÅÔµÄÁª¡Û
¡¡1·î¤ËÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤ò´úÍÈ¤²¤·¡¢ÅìµþÅÔµÄÁª¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿Áª¹Í¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê42¡Ë¡£4·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¹ç³ÊÈ¯É½LIVE¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÁ´42Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¹Á¶è¡¢Ê¸µþ¶è¡¢ËÌ¶è¡¢Î©Àî»Ô¡¢»°Âë»Ô¡¢ÀÄÇß»Ô¤Î6¶è¤ò½ü¤¤¤¿36Áªµó¶è¤«¤é45¿Í¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤Ï¹ç³Ê´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤«ÈÝ¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×
¡¡À¯ºö¤ò·Ç¤²¤ÌÆÃ°Û¤ÊÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÐ´Ý»á¤Î²¼¤Ë1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÔµÄÁª¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊó½·¤ò½ä¤ê¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ÈÂç³Ø¶µ¼ø¤«¤é¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¹ðÈ¯¾õ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤â¡£4·î7ÆüÉÕ¤Ç¤³¤ì¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÔµÄÁª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤«¡£
¡¡ÅÔÃÎ»öÁª¸å¤âÀÐ´Ý»á¤¬ÆÈÆÃ¤ÎºÍ³Ð¤Ë¤è¤ê¡¢Á±¤«¤ì¤¢¤·¤«¤ìÀ¯³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»ÔÄ¹»þÂå¤Î°Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤ë¤Þ¤¤¡£Èà¤ËÀåË¯±Ô¤¯ÈãÈ½¤µ¤ìØÞØ¬¤·¤¿»ÔµÄ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÊ¤âº£Ç¯¡¢¼«»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÐ´Ý»á¤¬¡ÖÏÀÇË¡×¤òÉð´ï¤ËÂç¤¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿±¢¤Ç¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯3·î20Æü¹æ¤ò¤â¤È¤Ë²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÉÕ¤äÇ¯Îð¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡Ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤É¤¦»ÏËö¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¡¡¡È°ÕÃÏ°¤Ê¾Ð´é¡É¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÔµÄ¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¡ÖÀÐ´Ý¿Æó»á¡×
¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¡È·ù¤¬¤é¤»ÅÅÏÃ¡É
¡¡ÀÐ´Ý»á¤ò°ìÌöÍÌ¾¤¿¤é¤·¤á¤¿È¯¸À¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì¡ª¡¡ÃÑ¤ò¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤Î»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿2022Ç¯6·î¡¢»ÔµÄ¤ÎÉð²¬Î´Ê¸»á¡Ê66¡Ë¡áÅö»þ¡á¤¬µÄ¾ì¤ÇµïÌ²¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿·ï¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢µÄ²ñ¤ÇÈ¯¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£»ÔµÄ²ñ¤òµìÂÖ°ÍÁ³¤¿¤ëÄñ¹³ÀªÎÏ¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤³¤¦¤·¤¿²á·ã¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç»ÔµÄ¤é¤ËÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£ºò²Æ¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ºÇ½é¤ËÀÐ´Ý»á¤¬Éð²¬»á¤ÎµïÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï20Ç¯9·î¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Éð²¬»á¤ÏµïÌ²¤ê¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Ç·Ú¤¤Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡É¤ÈÊÛÌÀ¤·¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼¤òÀÐ´Ý»á¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐ´Ý»á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÉð²¬»á¤òÈóÆñ¤·Â³¤±¡¢Éð²¬»á¤Ï·ã¤·¤¤ÈðëîÃæ½ý¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉð²¬¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¤Ï¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÊ¡¹¤¬ÃåÊ§¤¤¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤Ï¼«Âð¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢³°½ÐÀè¤«¤é¤âË¬Ìä¼Ô¤Î»Ñ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÆü¡¢¤ª¤Ó¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ë¡È»¦¤¹¤¾¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¸Á°¤ÎÉð²¬»á¤òÃÎ¤ë°Â·Ý¹âÅÄ»ÔµÄ¡Ë
¡¡¤½¤·¤ÆÉð²¬»á¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¿©»ö¤ò¤â¤É¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£23Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤ËµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿1·î30Æü¡¢68ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àº¿À¼À´µ¤òÈ¯¾É
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢Éð²¬»á¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ËºÊ¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¡£°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤ÎÉð²¬É×ºÊ¤Î½»¤Þ¤¤¤òË¬¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤´»ÒÂ©¤¬¼ÂÊì¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡¤ÎÊý¤¤¤ï¤¯¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1·î26Æü¤ÎÌë¤À¤í¤¦¤È¡£ÍâÆü¡¢Êì¤¬»Å»ö¤ËÍè¤º¿´ÇÛ¤·¤¿¿¦¾ì¤ÎÊý¤¬¼«Âð¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢·Ù»¡¤«¤é»ä¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¸Á°¤ÎÉ×¤Ë¤Õ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¤È¤½¤ÎËö¤Î»à¤Ï¡¢ºÊ¤ËÁÛÁü¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÉã¤ÎÁòµ·¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢Êì¤Ïí¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¤ª¶â¤ÇÄí¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤ë¤Ê¤Éµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤²á¤®¤ë¤¤é¤¤¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Àº¿À¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÀäÂÐ¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¡¢¤´»ÒÂ©¤È¤Ï°Ê²¼¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö25Æü¤ÎÌë¡¢Êì¤«¤éLINE¤Ç¡È¤¿¤¹¤±¤Æ¡É¤È¤¤¤¦4Ê¸»ú¤À¤±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»ä¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤ê¡¢¡ÊÆ±¹ñ¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ËLINE¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£26Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¡È¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡É¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤â¡¢´ûÆÉ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿»þ¤Î²èÌÌ¤òÊÝÂ¸¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Êì¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶ì¤·¤ß¤¬Âç¤¤¯¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÉð²¬É×ºÊ¤Î¤´»ÒÂ©¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢É×¿Í¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÀÐ´Ý»á¤ËÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤¬ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½Ð¤¿»þ¡¢Êì¤«¤é¡ÈÀäÂÐ¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¤Ç¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¤òÈóÆñ¤¹¤ëÆ°²è¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ÀÐ´Ý»á¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÌµÇ°¤Î¤Þ¤ÞÀ¤¤òµî¤Ã¤¿Éã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö²Ì¤¿¤·¤ÆÉã¤Ï¡¢À¯¼£²°¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£À¯¼£¸¢±×¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡3·î2Æü¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯Tomahawk¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï¡¢Éð²¬»á¤ÎµïÌ²¤ê¤òÈãÈ½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦»ÏËö¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éð²¬»á¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤¬¡¢Éð²¬É×¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¾õ¤ËÊÖÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡¤³¤³¤í¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃÏ¢ÌÁ
ÅÅÏÃ¡¡0570-783-556¡Ê¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å10»þ¡Ë
https://www.inochinodenwa.org/
¡¦¤è¤ê¤½¤¤¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¼Ò²ñÅªÊñÀÝ¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
ÅÅÏÃ¡¡0120-279-338¡Ê24»þ´ÖÂÐ±þ¡£´ä¼ê¸©¡¦µÜ¾ë¸©¡¦Ê¡Åç¸©¤«¤é¤ÏËöÈø¤¬226¡Ë
https://www.since2011.net/yorisoi/
¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¤³¤³¤í¤Î·ò¹¯ÁêÃÌÅý°ì¥À¥¤¥ä¥ë¡×¤äSNSÁêÃÌ
ÅÅÏÃ0570-064-556¡ÊÂÐ±þ»þ´Ö¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_info.html
¡¦¤¤¤Î¤Á»Ù¤¨¤ëÁêÃÌÁë¸ý°ìÍ÷¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦À¯Îá»ØÄêÅÔ»ÔÊÌ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý°ìÍ÷¡Ë
https://jscp.or.jp/soudan/index.html
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
³¤,
Åìµþ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÀÅ²¬,
¿À»ö,
°ËÅì»Ô,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ºßÂð°åÎÅ,
Ä¹Ìî