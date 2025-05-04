¡Ú¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå¡ÛÀ¾ÆîÂç¤¬µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç4µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê
¡¡¡þ¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡¡¾®·´¡Ë
¡¡À¾ÆîÂç¤¬µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ÇÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Âè4½µ1ÆüÌÜ¤Î3»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢Á°½µ¤Þ¤Ç6Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤ÎÀ¾ÆîÂç¤È¡¢5¾¡1ÇÔ¤Ç2°Ì¤ÎËÌ¶åÂç¤¬ÂÐÀï¡£À¾ÆîÂç¤ÏÀèÈ¯¤ÎÌø¸¶ÁÏ¤È2ÈÖ¼ê¡¦¾®¶â´ÝÀ¿¹ä¤Î2Ç¯À¸±¦ÏÓ¤¬¹¥Åê¡£1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È9²óÎ¢¤ËÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢°ÂÀî¶¬Ìð¡Ê4Ç¯¡Ë¤ÎÃæÁ°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£À¾ÆîÂç¤Ï4Æü¤ÎËÌ¶åÂç2²óÀï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð2023Ç¯½Õ°ÊÍè4µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£¶åÂç¤Ïµ×Î±ÊÆÂç¤«¤éº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬Àª¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²óÎ¢¡£À¾ÆîÂç¤Ï»àµå¤È°ÂÂÇ¤òÂ¤¬¤«¤ê¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¤Þ¤ºÆ±ÅÀ¡£¤Ê¤ª2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥ÁÂÇ¼Ô¤Î2ÈÖ¡¢°ÂÀî¤¬¡ÖÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤Þ¤ÇÂ®µå¤ËµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°ÁÀ¤¤¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È±¦Ãæ´Ö¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ïº£µ¨¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¹î¤ÁÀÚ¤ì¡×¤ËÁ´°÷¤¬¿´¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤È¤«¡£Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤µ¤º¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È9²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¹çÅÄ¤ÏÂåÊÛ¤¹¤ë¡£ºò½©4¾¡¤ÎÄÅÅÄ¤ò·ç¤¯Åê¼ê¿Ø¤âÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£º£µ¨½éÀèÈ¯¤«¤éÁá¤¯¤âÀèÈ¯4ÅÙÌÜ¤Î2Ç¯À¸¡¢Ìø¸¶¤Ï¡ÖÃ»¤¤²ó¿ô¤Ç¤â¤¤¤¤·Á¤Ç¸å¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤Ä¤â¤ê¡×¤È4²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¡£Â³¤¯¾®¶â´Ý¤â¡Ö¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£Ë½Åê¤Ë¤è¤ë1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÌ¶åÂç¤Î¹¥Åê¼ê¡¢»³²¼·°¤òÁê¼ê¤Ë¡ÖÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Ï¡È3ËÜ¤ÎÌð¡É¤Ê¤é¤Ì9Åê¼ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁíÎÏÀï¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤¬¤è¤¯3¿Í¤Ç1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡×¤ÈÅìÏÂ¼ù´ÆÆÄ¤Ï·ÑÅê¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¡È¹î¤ÁÀÚ¤ì¡É¤Ç³«Ëë7Ï¢¾¡¡£ËÌ¶åÂç¤ËÏ¢¾¡¤¹¤ì¤ÐºÇ½ª½µ¤òÂÔ¤¿¤º4µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£¡¡¡ÊÃæÅç¡¡Àô¡Ë
¡¡¢ã¶åÂç¤Ï15°ÂÂÇ¤Ç½é¾¡Íø¢ä
¡¡¶åÂç¤Ï15°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æº£µ¨½é¾¡Íø¡£ÀÐ¶¶Í¦»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤º¤ËÉé¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£3²ó¤ËºæÏÂÌé¤¬¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¡£ÀèÀ©µ¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Î¼Â¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Èº¸Ãæ´Ö¤Ë2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¡£7¡¢9²ó¤Ë¤â2°ÂÂÇ¤ò²Ã¤¨¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÎÀ¾ÆîÂçÀï¡Ê4·î27Æü¡Ë¤Çº¸±Û¤¨¤ËÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤À2Ç¯À¸4ÈÖ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£