¤ä¤Ï¤ê¡¢¤¿¤À¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÈÆüËÜÂåÉ½¸µ10ÈÖ¡É¤¬£·»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎJ£±½Ð¾ì¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÌµ²óÅ¾FK¤òÈäÏª¡Ö¿·¤·¤¤½³¤êÊý¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡2025Ç¯£µ·î£³Æü¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò£²-£°¤È²¼¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡¢ÃæÅçæÆºÈ¤¬£³·î28Æü¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï°ÊÍè¡¢£·»î¹ç¤Ö¤ê¤ËJ£±¥ê¡¼¥°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡¡±ºÏÂ¤Î£²-£°¤Ç·Þ¤¨¤¿77Ê¬¡¢£´-£²-£³-£±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÅÏî´Î¿Ëá¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÅç¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇFK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å¨¥´¡¼¥ë¤«¤éÌó20¥á¡¼¥È¥ë¡¢±¦¥µ¥¤¥ÉÊý¸þ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Â¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£Ìµ²óÅ¾¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¤¿¤À¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÉÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¡£¡¡»î¹ç¸å¡¢¤½¤ÎFK¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÅç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤½³¤êÊý¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»î¤»¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£³»î¹ç½Ð¾ì¡¢¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«42Ê¬¡£Èà¤Î¼ÂÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¡£¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢±ºÏÂ¤Ï£µ·î£¶Æü¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤«¤é£¶·î£±Æü¤Î²£ÉÍFCÀï¤Þ¤Ç£·»î¹ç¤òÀï¤¦¡£¤³¤Î²áÌ©ÆüÄø¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢¸½¾õ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤ÎÎÏ¤âÉÔ²Ä·ç¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÃæÅç¤Ï¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡¡ÅìµþVÀï¤Ç¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷¤Ø¤Î¹×¸¥¤â¼¨¤·¤¿¡£½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç10ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô