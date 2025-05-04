¥Õ¥¸¿·¿Í¥¢¥Ê¤ÏÃËÀ£±¿Í½÷À£³¿Í¡ª¥Þ¥é¥½¥ó£´»þ´ÖÀÚ¤ê¡¢¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹14Ç¯¡¢Êá¼ê°ì¶Ú¤Ê¤É¸ÄÀÇÉ
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬3Æü¡¢º£Ç¯Æþ¼Ò¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê4¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£º£Ç¯¤ÏÃËÀ1¿Í¡¢½÷À3¿Í¤Î·×4¿Í¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¡£¼¼²¬ÂçÀ²¡Ê¤à¤í¤ª¤«¡¦¤¿¤¤¤»¤¤¡Ë¥¢¥Ê¡Ê25¡Ë¡¢ÀÐÅÏ²ÖºÚ¡Ê¤¤¤·¤ï¤¿¡¦¤Ï¤Ê¡Ë¥¢¥Ê¡Ê23¡Ë¡¢µÈ²¬·ÃËã¡Ê¤è¤·¤ª¤«¡¦¤¨¤Þ¡Ë¥¢¥Ê¡Ê22¡Ë¡¢ÀõÁÒÈþ²¸¡Ê¤¢¤µ¤¯¤é¡¦¤ß¤ª¤ó¡Ë¥¢¥Ê¡Ê22¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î¼¼²¬¥¢¥Ê¤Ï¶åÂçÂç³Ø±¡¹©³ØÉÜµ¡³£¹©³ØÀì¹¶¡£Âç³Ø¤Þ¤ÇÊá¼ê°ì¶Ú14Ç¯¡£¾Íè¤ÏÌîµå¼Â¶·¤ò´õË¾¡£
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÀÐÅÏ¥¢¥Ê¤ÏÃæÂçÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¼ñÌ£¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë´Õ¾Þ¡¢Èþ½Ñ´Õ¾Þ¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡õ¿©´ï½¸¤á¡¢¥º¥ó¥Ð¥À¥ó¥¹¡¢¤»¤¤¤í¾ø¤·ÎÁÍý¡£¹ç¾§Îò10Ç¯¤È¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹Îò14Ç¯¡£
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎµÈ²¬¥¢¥Ê¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡Âç¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¡£¼ñÌ£¤Ï¿À¼ÒÊ©³Õ½ä¤ê¡¢ÇîÊª´Û½ä¤ê¡¢´Ñ·à¡¢Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡£
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÀõÁÒ¥¢¥Ê¤ÏÁáÂç¾¦³ØÉôÂ´¶È¡£¼ñÌ£¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡¢»³ÅÐ¤ê¡¢¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï3»þ´Ö57Ê¬¡£
4¿Í¤Ï12Æü¤«¤é23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¸¦½¤¤Ë»²²Ã¡£FNS·ÏÎó¿·¿Í¥¢¥Ê15¿Í¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤ËÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡ÖºÒ³²ÊóÆ»¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¸¶¹ÆÆÉ¤ß¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ½¬ÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀèÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤«¤é¡¢¡ÖÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥È¡×¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¼ÂÁ©¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹µ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£