¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÍÀ´Ëöºù¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¡¡ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤á¤ó¤³¤¤¤Î¤¦¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×
¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¢¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÍÀ´Ëöºù¡Ê31¡Ë¤¬3Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼GTÂè2ÀïÍ½Áª¤Î±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÍÀ´¤Ï¡ÖSUPER GT Rd.2FUJIÍ½ÁªÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿ÀÄ¤¤¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö19¹æ¼Ö¤Ï¹ñËÜÁª¼ê¤¬¸«»öQ1¥È¥Ã¥×¤ÇÆÍÇË¤·¡¢Q2ºä¸ýÁª¼ê¤Ï2ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÌÀÆü¤Î·è¾¡¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥í¡¼¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌÀÆü¤Î·è¾¡¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡ª¡¡¤³¤ÎÄ´»Ò¤ÇÉ½¾´ÂæÌÜ»Ø¤·¤Æ°ì½ï¤ËÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡¡ÌÀÆü¤â½ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤ó¤³¤¤¤Î¤¦¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£