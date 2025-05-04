¸µNHK¥¢¥Ê¡Ö¤Ô¤Á¤Ô¤Á¡×¥Î¡¼¥¹¥ê¤Ç¥Õ¥ê¡¼½é¥ì¥®¥å¥é¡¼Êó¹ð¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¶¯Ä´¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
3·îËö¤ÇNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡·î´Ö¹¥¥×¥ì¡¼¡×¤Ç¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½¢Ç¤¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖBS¥Õ¥¸¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡·î´Ö¹¥¥×¥ì¡¼¡Ù¡¡1976Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤½¤ÎÏ¢Æ°ÈÖÁÈ¤¬BS¥Õ¥¸¤Ç»ÏÆ°¤Ç¤¹¡¡¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¹¥¥×¥ì¡¼¤Î¿ô¡¹¤òËè·î¡¢¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ÎMC¡¡µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö½é²ó¤Ï¡¢Ã«ÈË¸µ¿®¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤¡¢¤Ê¤ó¤«¥Ý¡¼¥º¤¢¤ë¤«¤Ê¤¡¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¡¤Ê¤¼¤«½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¡¡Ã«ÈË¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ø³Ú¤·¤²¢ö¡Ù¤Ê¥È¡¼¥¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ã«ÈË»á¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥«¡¼¥¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö5·î4Æü(Æü)¤è¤ë10»þ¡¡¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÃæÀî¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Á¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ô¤Á¤Ô¤ÁÃå¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Õ¤¯¤é¤ß¡×¡Ö¶¯Ä´¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï·ÄÂçÂ´¶È¸å¡¢16Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÊÄ²ñ¼°¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¼¡´ü¥¨¡¼¥¹¥¢¥Ê¸õÊä¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£3·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà¶É¤·¡¢4·î¤«¤éÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£10Âå¤Ç¤ÏÌó4Ç¯´Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë½»¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡Ö¥é¥Æ¥ó·Ï¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ò¼«¾Î¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£