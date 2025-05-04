°æ¾å¾°Ìï55.3kg¡¢Ä©Àï¼Ô¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹55.2kg¤Ç·×ÎÌ¥Ñ¥¹¡ª¡¡¿ë¤ËÌÀÆü·ãÆÍ¡¢13ÉÃ¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤Ç²Ð²Ö¡¡°æ¾å¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
°æ¾å¾°ÌïVS¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê122¥Ý¥ó¥É¡á55.3¥¥í°Ê²¼¡Ë4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé1°Ì¤Î¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ï²ñ¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°æ¾å¤¬121.9¥Ý¥ó¥É¡Ê55.3¥¥í¡Ë¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤â121.8¥Ý¥ó¥É¡Ê55.2¥¥í¡Ë¤Ç¤È¤â¤Ë¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï32ºÐ¤Î°æ¾å¤¬29¾¡¡Ê26KO¡Ë¡¢29ºÐ¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬26¾¡¡Ê14KO¡Ë1ÇÔ¡£
¡¡ÀèÃå200¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Æü·×ÎÌ¡£¥«¥¸¥Î¥Û¥Æ¥ë¡ÖMGM GRAND¡×Æâ¤Î²ñ¾ìÁ°¤Ë¤Ï¡¢³«»Ï1»þ´ÖÁ°¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿À¼¤ò¾å¤²¤ëÃæ¡¢°æ¾å¤ÏÂÎ½Å·×¤Ø¡£Àè¤Ë·×ÎÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤È13ÉÃ´Ö¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Àè¤Ë¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬»ëÀþ¤ò³°¤·¤ÆÂÐÌÌ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï2021Ç¯6·î°ÊÍè¡¢3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ¾ì¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¾åÎ¦¡£³¤³°³«ºÅ¤Ï5ÅÙÌÜ¤À¡£4ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎÆ±»þËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦ºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¡£KO¾¡¤Á¤Ê¤é¡¢¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÎòÂåÃ±ÆÈºÇÂ¿¤ÎÀ¤³¦Àï23KO¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÏWBA1°Ì¤Î¤Û¤«¡¢IBF8°Ì¡¢WBO10°Ì¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¡£¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇÛÃ£°÷¤ò¤·¤Æ¿©¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¶ìÏ«¿Í¤À¡£±¦¹½¤¨¤Î¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£15Ç¯7·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢13ÀïÌÜ¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï14Ï¢¾¡¤Ç°æ¾åÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡5·î5Æü¤Ï¥á¥¥·¥³¤ÎÀï¾¡µÇ°Æü¡Ö¥·¥ó¥³¡¦¥Ç¡¦¥Þ¥è¡×¡£¥á¥¥·¥³·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦WBOÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£ÂçÄÌ¤ê¤ËÊÂ¤ÖÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö²øÊª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿°æ¾å¤ÎµðÂç¹¹ð¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¾åÎ¦¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÇ®µ¤¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·×ÎÌ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤«¤Ä¤Æ2ÅÙÂÐÀï¤·¤¿¥É¥Í¥¢¤È¤âÂÐÌÌ¡£¼ÁÌä¤â¼õ¤±¤¿¡£¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯ÆüËÜ¤È¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¹¡×¤È¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¥É¥Í¥¢¤Ëº£¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³¬µé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½ªÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¾å¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¥É¥Í¥¢Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°ì¤ÄÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¡£¥É¥Í¥¢¤â¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸å¡¢°æ¾å¤¬¥É¥Í¥¢¤Î¸ª¤òÃ¡¤¡¢µÇ°»£±Æ¡£¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë