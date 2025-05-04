À¸Â¸¤¹¤ëÇ­¤ÇºÇÄ¹¤Î¤·¤Ã¤Ý

²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹

2025Ç¯3·î¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¡Ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Ç­¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

ÊÆ¹ñ¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ë½»¤à¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¡ÖMr. Pugsley Addams¡×¡Ê2ºÐ¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀ¸Â¸¤¹¤ë»ô¤¤Ç­¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤ÎÄ¹¤µ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ­¤Î¤·¤Ã¤Ý¤Ï¤Ê¤ó¤È47cm¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

»ô¤¤¼ç¤ÎAmanda Cameron¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦Ç­¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤·¤Ã¤Ý¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¤·¤Ã¤Ý¤¬¼ÙËâ¤½¤¦¤À¤·¡¢»ÐËåÇ­¤ÎWinnie¤ÈDuchess¡¢·»Ç­¤ÎGomez¤ÈÍ·¤Ö¤È¤­¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤Ý¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

Éô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤­¤â¡¢²ÈÂ²¤¬¤·¤Ã¤Ý¤òÆ§¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âPugsley¤¬¤µ¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÇ­¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

½Ã°å»Õ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡ÖÆÃÊÌ¤ËÄ¹¤¤¤·¤Ã¤Ý¡×

²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹

¤¢¤ë¤È¤­½Ã°å»Õ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËPugsley¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ÏÄ¹¤¤¤Í¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ÆÆ°ÊªÉÂ±¡Ãæ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¡¢Èà½÷¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°¦Ç­¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÏÃ¤·¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÌç¤¬¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤¦¤Á¤ÎÇ­¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿µ­Ï¿¤è¤êÄ¹¤¤¤·¤Ã¤Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ëAmanda¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£

¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¤Ï»ô¤¤Ç­¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¥¯¥é¥¹¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤Ï4¤«¤é5ºÐ¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£Pugsley¤Ï¤Þ¤À2ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤·¤Ã¤Ý¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¤Ç¤­¤ë¤À¤±Æ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä

²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹

¡Ö¤È¤¯¤Ë¶½Ê³¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Î©¤Æ¤¿¤·¤Ã¤Ý¤¬¤³¤Á¤é¤Î´é¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈAmanda¤µ¤ó¡£

¡ÖÇ­¤ò4É¤»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Î¤Û¤¦¤Ï¤·¤Ã¤Ý¤Î¤¢¤ë¤Ù¤­¾ì½ê¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±Æ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âPugsley¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¤Î¾²¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¤·¤Ã¤Ý¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈà½÷¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÇ­¤Î¤·¤Ã¤Ý¤¬¤¢¤Þ¤ê²ÈÂ²¤ËÆ§¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Î©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

½ÐÅµ¡§
¡¦Mr Pugsly Addams breaks the Guinness World Record for longest tail on a domestic cat
¡¦Meet Mr. Pugsley Addams, the purr-fect cat with the longest tail measuring over 1.5 feet