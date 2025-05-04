Ä¶¥í¥ó¥°¡ª¡ØÄ¹¤µ47¥»¥ó¥Á¤Î¤·¤Ã¤Ý¡Ù¤ò»ý¤ÄÇ¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ç¡ÖºÇÄ¹¡×Ç§Äê¡¡ÊÆ¹ñ
À¸Â¸¤¹¤ëÇ¤ÇºÇÄ¹¤Î¤·¤Ã¤Ý
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
2025Ç¯3·î¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¡Ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ë½»¤à¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¡ÖMr. Pugsley Addams¡×¡Ê2ºÐ¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀ¸Â¸¤¹¤ë»ô¤¤Ç¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤ÎÄ¹¤µ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤Ï¤Ê¤ó¤È47cm¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤ÎAmanda Cameron¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤·¤Ã¤Ý¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤·¤Ã¤Ý¤¬¼ÙËâ¤½¤¦¤À¤·¡¢»ÐËåÇ¤ÎWinnie¤ÈDuchess¡¢·»Ç¤ÎGomez¤ÈÍ·¤Ö¤È¤¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤Ý¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢²ÈÂ²¤¬¤·¤Ã¤Ý¤òÆ§¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âPugsley¤¬¤µ¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÇ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½Ã°å»Õ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡ÖÆÃÊÌ¤ËÄ¹¤¤¤·¤Ã¤Ý¡×
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¤¢¤ë¤È¤½Ã°å»Õ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËPugsley¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ÏÄ¹¤¤¤Í¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ÆÆ°ÊªÉÂ±¡Ãæ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà½÷¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°¦Ç¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÏÃ¤·¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÌç¤¬¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤¦¤Á¤ÎÇ¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤è¤êÄ¹¤¤¤·¤Ã¤Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ëAmanda¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¤Ï»ô¤¤Ç¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¥¯¥é¥¹¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤Ï4¤«¤é5ºÐ¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£Pugsley¤Ï¤Þ¤À2ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤·¤Ã¤Ý¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡Ö¤È¤¯¤Ë¶½Ê³¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Î©¤Æ¤¿¤·¤Ã¤Ý¤¬¤³¤Á¤é¤Î´é¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈAmanda¤µ¤ó¡£
¡ÖÇ¤ò4É¤»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Î¤Û¤¦¤Ï¤·¤Ã¤Ý¤Î¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âPugsley¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¾²¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤·¤Ã¤Ý¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈà½÷¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤¬¤¢¤Þ¤ê²ÈÂ²¤ËÆ§¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Î©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
½ÐÅµ¡§
¡¦Mr Pugsly Addams breaks the Guinness World Record for longest tail on a domestic cat
¡¦Meet Mr. Pugsley Addams, the purr-fect cat with the longest tail measuring over 1.5 feet