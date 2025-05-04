ÃæÆü¡¦°æ¾å´ÆÆÄ¡Ö¾²ÅÄ·¯¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×ÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤á¤ºÎíÇÔ¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü0¡½2¹Åç¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡ÃæÆü¤¬º£µ¨5ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ¤ÇÏ¢¾¡¤Ï4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¾²ÅÄ¤Ë»¶È¯3°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢ÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ÎÅ¸³«¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾²ÅÄ·¯¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£º£µ¨ºÇÃ»2»þ´Ö¤ÎÇÔÀï¤Ç¡¢¸÷ÌÀ¤Ï¡¢2Æü¤ÎÆ±Àï¤ÇÎ¾¼ê¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿ºÙÀî¤¬Âç»ö¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£9²ó¤ËÂåÂÇ½Ð¾ì¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¸¡ºº¤Ç¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤Ï¡ÊÀèÈ¯¤Ç¡Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£